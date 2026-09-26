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Dalla Città/
Appello per ritrovare Dmitrij: ultimo avvistamento a San Vito
26 settembre 2026 | 13:33
Potrebbe essere a piedi e senza telefono
L’ultima volta è stato visto a San Vito, sulla Pesciatina. E’ per questo che su Lucca, al momento, si concentrano le ricerche di Dmitrij Paganucci, residente a Villa Basilica, che non torna a casa da giovedì scorso.
E’ la sorella a lanciare l’appello a ritrovarlo. L’ultimo avvistamento risulta all’una circa di notte. Dmitrij dovrebbe essere a piedi, forse senza telefono cellulare e con pantaloni beige, camicia blu e giacca scura.