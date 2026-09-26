Istituti tecnici, quale futuro con la riforma? Se ne parla a Palazzo Ducale

Quali conseguenze avrà la riforma nazionale degli istituti tecnici? Come cambieranno l’offerta formativa, l’orientamento degli studenti e il rapporto tra scuola, università e mondo del lavoro? E quali ricadute produrrà sul territorio?

Sono le domande al centro del tavolo di confronto in programma sabato (3 ottobre), alle 17, nella sala dell’Antica Armeria di Palazzo Ducale, dedicato alla riforma nazionale degli istituti tecnici e alle sue possibili conseguenze.

L’incontro nasce dalla volontà di approfondire una trasformazione che riguarda direttamente migliaia di studenti, famiglie, insegnanti e personale scolastico e che avrà effetti importanti anche sulla capacità dei territori di costruire formazione, competenze e opportunità di lavoro. L’obiettivo è superare una discussione fatta soltanto di formule e annunci, entrando nel merito dei cambiamenti previsti e ascoltando punti di vista differenti.

Ad aprire l’appuntamento con i saluti istituzionali sarà Patrizio Andreuccetti, capogruppo in Provincia di Casa dei Comuni – Democratici, Civici e Progressisti.

Interverranno Fabrizio Leverone, rappresentante della rete nazionale degli istituti tecnici, Simona Querci, consigliera regionale e vicepresidente commissione istruzione, Ennio Bilancini, prorettore con delega all’orientamento Scuola Imt Lucca, Antonio Mercuri, segretario provinciale della Flc-Cgil Lucca, e Fabrizio Simonetti, segretario generale della Cgil Lucca. A moderare il confronto sarà Michele Puccini, della segreteria dell’unione comunale del Partito Democratico di Lucca.

“Una riforma così rilevante non può essere affrontata senza un confronto vero con chi vive ogni giorno la scuola – sottolinea Andreuccetti –. Gli istituti tecnici rappresentano un presidio fondamentale per la formazione dei giovani, per il sistema produttivo e per il futuro dei nostri territori, la cui risorsa principale non è solo il turismo, ma proprio l’industria e il settore cartario e meccanico. È quindi necessario capire quale idea di istruzione sostenga questa riforma, quali opportunità possa offrire e quali criticità rischi invece di produrre. Vogliamo promuovere una discussione concreta, capace di mettere insieme competenze ed esperienze diverse e di partire dai bisogni reali di studenti, famiglie, docenti e lavoratori”.

La partecipazione è aperta a genitori, studenti, docenti, rappresentanti di aziende e manager.