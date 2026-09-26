Parcheggi per i grandi eventi, rinnovato lo schema di convenzione con Lucca Plus: al Comune il 25 per cento degli incassi

Ammonta al 25 per cento la quota degli incassi derivanti dalla gestione dei parcheggi per i grandi eventi che la società Lucca Plus srl dovrà corrispondere al Comune di Lucca per la stagione 2026/2027. Lo ha stabilito la determinazione dirigenziale firmata dalla dirigente Antonella Giannini, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione della durata di un anno per la regolamentazione della sosta in occasione delle principali manifestazioni cittadine, come il Lucca Summer Festival e Lucca Comics and Games.