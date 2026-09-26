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Parcheggi per i grandi eventi, rinnovato lo schema di convenzione con Lucca Plus: al Comune il 25 per cento degli incassi
In caso di occupazione degli stalli per oltre l’85 per cento della capienza scatta il calcolo ‘vuoto per pieno’
Ammonta al 25 per cento la quota degli incassi derivanti dalla gestione dei parcheggi per i grandi eventi che la società Lucca Plus srl dovrà corrispondere al Comune di Lucca per la stagione 2026/2027. Lo ha stabilito la determinazione dirigenziale firmata dalla dirigente Antonella Giannini, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione della durata di un anno per la regolamentazione della sosta in occasione delle principali manifestazioni cittadine, come il Lucca Summer Festival e Lucca Comics and Games.
Il provvedimento, che attua gli indirizzi già fissati dall’amministrazione comunale, disciplina la ripartizione dei proventi per ciascun giorno di svolgimento delle manifestazioni. Nel dettaglio, per le aree di sosta in cui l’occupazione degli stalli risulterà pari o superiore all’85% del totale, Lucca Plus verserà all’ente municipale il 25% dell’introito complessivo calcolato sul ‘vuoto per pieno’. Qualora invece la quota di occupazione dovesse risultare inferiore all’85%, il corrispettivo spettante a Palazzo Orsetti sarà pari al 25% calcolato sui soli stalli effettivamente venduti, mentre la parte rimanente del ricavato rimarrà in dote alla società in house.
L’accordo assegna a Lucca Plus la gestione sia degli stalli già adibiti a parcheggio sia delle ulteriori aree su viabilità o private che verranno individuate all’interno dell’apposito Piano Parcheggi, garantendo la continuità dei servizi di accoglienza per i visitatori in arrivo in città con mezzi propri, autobus o treni.
La responsabilità del procedimento è stata affidata all’ingegner Francesca Pierotti, titolare di posizione organizzativa della unità operativa.