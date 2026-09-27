Dopo 94 anni chiude un negozio storico della città: addio a Intimo Comparini

Addio ad uno dei negozi storici della città. Dopo 94 lunghi anni, il 24 dicembre Intimo Comparini abbasserà le sue serrande per sempre in corso Garibaldi al civico 69.

Non sarà solo la fine di un capitolo importante lucchese. O un altro negozio storico di Lucca che se ne va. La città perderà uno dei punti di riferimento nell’abbigliamento anche per tantissime persone non solo locali. Laura Scagnellato e Flavia Garavelli, cognate, titolari e socie dello storico negozio Intimo Comparini di Corso Garibaldi ci hanno raccontato da cosa è nata questa scelta.

“Mi dispiace molto – dice Laura Scagnellato – Dispiacerà anche a tanti clienti e loro familiari. Anche perché dopo tanti anni per me e per Flavia si era creato con tante persone un rapporto di amicizia e di stima. Ma io sono già tre anni che sarei in pensione. Questa è un’attività per cui non si può stare da soli in negozio. Ultimamente non è che si lavorasse facilmente. Il nostro negozio ha sempre lavorato perché ha una clientela molto fedele da anni. Purtroppo – aggiunge – però tante ditte dei nostri prodotti stanno chiudendo. Soprattutto italiane. Questo sicuramente ha inciso molto. E poi le stesse ditte o altre comunque non lavorano più come prima. Per esempio non fanno più magazzino. Per avere dei prodotti di assortimento ci tocca aspettare anche più mesi. Diventa faticoso. Non basta più il cuore”.

Sarà un addio graduale che avrà alcune tappe importanti nei prossimi tre mesi. Per arrivare poi alla chiusura definitiva di tutta l’attività. “Purtroppo – dice Flavia Garavelli – siamo arrivati alla fine di una storia lavorativa importante. La nostra sartoria chiuderà già il 30 settembre. Dal 5 novembre al 24 dicembre faremo il fuori tutto per otto settimane consecutive di tutte le nostre che abbiamo ancora in negozio. Una svendita totale per cessazione attività. E non ci saremo la settimana dei Comics perchè il fondo è affittato per altro. Non era possibile – mette in luce – portare avanti anche personalmente Intimo Comparini. Anche il fondo della nostra attività da dove siamo dal 2007 ormai è stato venduto dai proprietari. Erano 31 anni che eravamo in Corso Garibaldi”.

Laura Scagnellato ci ricorda anche che la sua esperienza a Intimo Comparini è iniziata quando aveva 18 anni. “Io sono sarta modellista. Fui scelta come sarta a diciotto anni da Intimo Comparini perché sapevo cucire. Già a quel tempo si facevano riparazioni dei prodotti che il negozio poi vendeva”. La signora Scagnellato a questo punto ripercorre la storia dell’attività. “Il nostro negozio – mette in luce – nasce nel 1932 grazie ai signori Gioietta e Mario Comparini che furono i fondatori. Io ci ho lavorato però anche come commessa per ben 16 anni. Ci entrai nel 1980 prima di rilevarne la conduzione dalla signora Ada Comparini, figlia dei fondatori e subentrata nel frattempo alla conduzione dei genitori. La signora Ada era un’insegnante di musica alle scuole medie. Aveva anche questo negozio che era stato dei suoi genitori che mandava avanti con l’aiuto di tre commesse. Io compresa che facevo anche gli ordini. La signora Ada si affidava totalmente a noi. Poi da anziana dopo che perse sua figlia ancora giovane, non aveva nessun altro che potesse portare avanti il negozio. E lo cedette a me”. “Da sola – prosegue Laura Scagnellato – avendo anche le riparazioni delle cose che vendevamo, non era possibile portare avanti questo negozio. Allora chiesi a mia cognata Flavia di affiancarmi nella conduzione. Abbiamo iniziato quest’avventura insieme il 15 dicembre 1995. Partendo solo con le cose del negozio. Agli inizi in Corso Garibaldi, lavoravamo su intimo, corsette, busti e reggiseni su misura”.

Il trasferimento da via Santa Croce a Corso Garibaldi è stata quindi una tappa fondamentale verso il futuro dell’attività. “Ci è voluto un po’ di tempo che le persone ci ritrovassero. Nonostante il nostro nome e la pubblicità. Lasciare la nostra zona originaria è stato un passo importante. Alla fine una scommessa vincente ed un bel passaggio. Si sono fra l’altro mantenute le stesse cose anche di arredamento ed il più possibile un ambiente simile. Nonostante logicamente la maggiore grandezza e con più roba disponibile. Poi dopo lo spostamento nel fondo attuale nel 2007, ci siamo allargati anche prima della sartoria aperta nel 2014. Un’altra cosa così è proseguita. Dopo che ci eravamo spostati nel 1995 – mette in luce Laura Scagnellato – si era mantenuta la sartoria ma solo appunto aggiustature su cose di negozio. Per corsetti, busti, costumi da bagno, pigiami, lingerie o reggiseni che le persone compravano qui e magari andavano strette, allargate o accorciate. Invece dopo un po’ che ci siamo spostate nel fondo attuale con due vetrine ad angolo nel 2007, abbiamo cominciato anche una sartoria su abbigliamento esterno”.

Ricordiamo come negozio Comparini abbia vestito le nonne, le mamme e le figlie di Lucca. Ma non solo. Utilizzando il fondo adiacente alla propria sede dove era stato fino a poco tempo prima un parrucchiere, Intimo Comparini ha messo a disposizione della clientela un servizio completo di riparazioni su intimo e abiti femminili e maschili anche esterni. “Più precisamente nel 2014 abbiamo iniziato – interviene Flavia Garavelli – con l’apertura dell’intero fondo attuale e la sartoria anche per gli esterni. Ci è tornato molto comodo ed è stato un grande aiuto per il negozio. Tanti nostri clienti dalla sartoria sono passati poi al negozio. Un po’ lo ha completato. Abbiamo avuto ad aiutarci nel lavoro – prosegue Laura Scagnellato – una sarta di nome Giovanna. Nel tempo è venuta a darmi una mano soprattutto a chiamata. Specialmente nel periodo estivo. La nostra attività – aggiunge – ci ha dato tante soddisfazioni. Noi siamo stati un punto di riferimento sempre presente per tanti clienti, per risolvere anche problemi vari relativi al nostro lavoro. Tanti sono venuti anche da fuori Toscana. Come da La Spezia o da Firenze. Anche affezionati turisti che ritornavano tutti gli anni. Si è lavorato tanto anche con persone operate al seno. Magari di provenienza da Pisa, Livorno, Montecatini o Firenze”.

A questo punto nella mente di Laura Scagnellato e Flavia Garavelli ritornano anche dei nomi importanti che si sono serviti o hanno conosciuto negli anni Intimo Comparini. “Tra i nostri clienti famosi abbiamo servito l’attore Diego Abatantuono. O venduto il costume alla cantante Anastasia. Ma anche fatto l’orlo ai pantaloni del cantante Luca Barbarossa. Vogliamo ricordare anche tanti clienti abituali o stranieri che sono ritornati da anno in anno. Abbiamo collaborato – proseguono – tanto con il sarto Piero di Atelier Ricci quando gli vendevamo i corsetti per fare gli abiti oppure con l’Atelier Mary, Laura la sposa chic, Atelier Casa della Sposa De Cesari. O anche con attività che ci hanno mandato anche diverse spose”.

Non c’è stata però alla fine purtroppo la possibilità, come abbiamo detto anche all’inizio, di far proseguire l’attività. “Sarebbe servita sicuramente – dice Laura Scagnellato – una sarta per cucire ed un’altra persona per il negozio. Intimo Comparini ha un nome ed è un negozio che ha una certa importanza. Devi saper vendere cose come le nostre ai clienti. Tante componenti hanno inciso. Come per esempio le ditte che chiudono, le vendite online, il periodo invernale non facile ultimamente in alcuni mesi. Con la grande distribuzione invece non abbiamo avuto difficoltà. Noi infatti offriamo anche dei servizi. Quindi – aggiunge Scagnellato – si fa un pochino di più fatica. Però chi dovesse condurre un negozio come il nostro deve investirci del denaro. Non può dire di prendere il Comparini e snaturarlo se volesse mantenere un negozio di un certo prestigio. Così come attualmente è questo”. “All’inizio della nostra conduzione – prosegue Flavia Garavelli – per Laura e per me mantenere il nome è voluto dire tutto. Questo è stato fondamentale. Io sono disponibile a cercare lavoro. Non per forza nel campo dell’abbigliamento di abiti o dell’intimo. Certo a 61 anni mi deve piacere. Se lo trovassi in questo ambito ci sono anche 31 anni di esperienza importanti“.