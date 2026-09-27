Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia: il Comune rientra dopo poco più di un anno dal recesso

Strada del Vino e dell'Olio di Lucca Montecarlo e Versilia

Il Comune di Lucca torna a far parte dell’associazione Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia. Con la delibera di giunta comunale, infatti, è stato disposto l’annullamento della precedente delibera di poco più di un anno prima (era giugno 2025) con cui l’ente municipale aveva formalizzato il proprio recesso dal protocollo d’intesa per la promozione del comparto viticolo, olivicolo e agroalimentare di qualità dell’ambito provinciale.

La decisione, adottata dall’esecutivo presieduto per l’occasione dall’assessore anziano Moreno Bruni, nasce da una rivisitazione strategica delle linee di promozione turistica ed enogastronomica. L’amministrazione di Palazzo Orsetti ha ritenuto essenziale la presenza del Comune capoluogo all’interno della rete che unisce enti locali, consorzi di tutela e associazioni di categoria, per valorizzare la produzione tipica locale e sostenere le forme di turismo esperienziale in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi.