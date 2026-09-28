All’Informagiovani dal mese di ottobre un nuovo appuntamento pomeridiano dedicato all’orientamento

Lo sportello sarà dedicato in particolare all’orientamento allo studio universitario e alla formazione professionale post-diploma

A partire dal mese di ottobre, l’Informagiovani del Comune di Lucca amplia il proprio servizio dedicato all’orientamento, mettendo a disposizione un nuovo spazio pomeridiano rivolto a giovani e studenti che si trovano ad affrontare una scelta importante per il proprio percorso scolastico, universitario o formativo.

Ogni mercoledì, dalle 15 alle 19, sarà possibile fissare un appuntamento per un colloquio individuale di orientamento con gli operatori dell’Informagiovani. Un servizio pensato per offrire un supporto concreto e personalizzato a chi ha bisogno di informazioni, vuole approfondire le opportunità disponibili o si trova a dover prendere una decisione sul proprio futuro formativo.

L’orientamento rappresenta infatti uno strumento importante per accompagnare i giovani nei momenti di passaggio e di scelta, aiutandoli a conoscere meglio le possibilità presenti sul territorio e a individuare il percorso più adatto alle proprie esigenze, interessi e obiettivi. Avere accesso a informazioni chiare e aggiornate e poter confrontarsi con un operatore può essere particolarmente utile sia per chi sta per concludere un ciclo di studi sia per chi desidera rivedere o modificare il proprio percorso.

Lo sportello di orientamento dell’Informagiovani sarà dedicato in particolare all’orientamento allo studio universitario, alla formazione professionale post-diploma rivolta alle persone maggiorenni e all’istruzione, con particolare attenzione alle situazioni di chi sta valutando un cambio di scuola o è interessato ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) rivolti ai minorenni.

L’obiettivo è mettere a disposizione uno spazio di ascolto e confronto nel quale poter analizzare la propria situazione, chiarire eventuali dubbi e ricevere indicazioni utili per orientarsi tra le diverse opportunità. Il colloquio individuale consente infatti di partire dalle esigenze della singola persona e di accompagnarla nella ricerca delle informazioni necessarie per compiere scelte maggiormente consapevoli.