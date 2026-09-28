Casa circondariale San Giorgio, il centrosinistra in visita: “La situazione è molto preoccupante”

Una visita per verificare da vicino le condizioni della casa circondariale San Giorgio di Lucca e fare il punto sulle principali criticità della struttura. Questa mattina (28 settembre) i consiglieri di opposizione hanno fatto visita al carcere, incontrando il personale e raccogliendo informazioni sulla situazione dei detenuti e degli spazi.

La visita arriva a pochi giorni da quella effettuata, venerdì scorso (25 settembre), dalla senatrice Ilaria Cucchi, che aveva a sua volta posto l’attenzione sulle condizioni della struttura e sulla situazione del sistema carcerario.

Al termine del sopralluogo, a intervenire sono stati, tra gli altri, Daniele Bianucci (Sinistra Civica Ecologista) e Vincenzo Alfarano (Pd), che hanno evidenziato in particolare il problema del sovraffollamento, gli spazi non utilizzati, le condizioni sanitarie e la necessità di rafforzare i percorsi di recupero e reinserimento dei detenuti.

“Abbiamo trovato una situazione molto preoccupante – dichiara Bianucci -. Sono state fatte delle ristrutturazioni, come i pannelli fotovoltaici e la palestra, che non sono mai stati attivati, anche con un danno all’erario. C’è un’intera area, la terza sezione, con 22 celle che potrebbe essere recuperata e non lo è. È una popolazione carceraria con almeno il 50 per cento di italiani e un’età media di circa 40 anni. C’è una popolazione che deve essere recuperata, non solo per una questione di umanità, che certamente c’è, ma anche perché queste saranno persone che rientreranno nella nostra comunità e il loro pieno recupero attiene alla sicurezza di tutte le cittadine e i cittadini lucchesi”.

“Per quanto riguarda la situazione medica – continua il capogruppo -, il personale è assolutamente qualificato e ci fa piacere. È una situazione, però, dove più del 50 per cento fa uso di sostanze stupefacenti e più del 50 per cento presenta disturbi di tipo psichiatrico. Sono stati segnalati anche casi di scabbia e altre problematiche infettive che naturalmente preoccupano e che devono essere urgentemente superate”.