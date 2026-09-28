Il vescovo Giulietti chiude tre anni di visita pastorale con una concelebrazione eucaristica in cattedrale

A conclusione della visita pastorale iniziata giusto tre anni fa, l’arcivescovo Paolo Giulietti presiederà una concelebrazione eucaristica martedì 6 ottobre alle 18 nella cattedrale di Lucca.

Tutto il clero e i fedeli della diocesi sono convocati per vivere insieme il momento finale di un’esperienza che ha coinvolto migliaia di persone su tutto il territorio. Ad arricchire di significato questo momento c’è la ricorrenza della Dedicazione della cattedrale, che cade proprio il 6 ottobre.

Secondo il direttorio pastorale dei vescovi, “la visita pastorale è una delle forme con le quali il vescovo mantiene i contatti personali con il clero e con gli altri membri del popolo di Dio per conoscerli, esortarli alla fede e alla vita cristiana, e per vedere con i propri occhi, nella loro concreta efficienza, le strutture e gli strumenti destinati al servizio pastorale”. A livello locale, in linea con quanto disposto dal Sinodo diocesano degli anni ’90, le numerose parrocchie della diocesi sono state riunite dal 2020 in 33 comunità parrocchiali e in due Chiese-nella-città (Lucca e Viareggio). È proprio all’interno di questo tessuto che, dall’ottobre del 2023 fino alla metà dello scorso mese di maggio, l’arcivescovo Giulietti ha viaggiato per incontrare ogni singola comunità, dialogando con semplici fedeli, operatori pastorali, parroci e rappresentanti delle aggregazioni laicali. Durante la visita, inoltre, non sono mancati momenti di confronto con il mondo sociale ed economico, così come con i rappresentanti degli enti locali.

Nella “lettera di indizione” della visita pastorale del 2023, l’arcivescovo Giulietti aveva elencato alcuni obiettivi fondamentali. In primo luogo, intendeva verificare e rilanciare il cammino delle 33 comunità parrocchiali e delle due Chiese-nella-città di Lucca e Viareggio, attraverso un confronto diretto sui problemi per cercare insieme le soluzioni più efficaci. Un altro punto centrale era il sostegno alla conversione pastorale missionaria cui le comunità sono chiamate, invitandole ad abbandonare la mentalità di conservazione per assumere, invece, la spinta ad andare incontro al territorio e a chi è più lontano. Tra le priorità figurava poi l’incremento della corresponsabilità dei laici e dell’agire collegiale del clero – dinamiche ritenute entrambe decisive per il futuro – con particolare attenzione ai ministeri laicali e agli organismi di partecipazione, quali i consigli pastorali e i consigli per gli affari economici. Infine, il vescovo aveva posto l’accento sulla gestione e amministrazione dei beni, soprattutto per quanto attiene al vasto patrimonio immobiliare e alla ristrutturazione dei luoghi di culto. Su questi ultimi l’attenzione è stata posta sia all’adeguamento dei presbitèri ai criteri della Riforma liturgica, sia per garantire la piena accessibilità alle chiese per le persone con disabilità.