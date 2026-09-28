La Scuola Imt su Science: il professor Marco Paggi tra gli autori dello studio sull’innovazione europea

Un paper firmato dalla rete Inpact! propone di semplificare i finanziamenti e valorizzare i ricercatori-innovatori per colmare il divario tra scoperte e mercato

L’Europa potrebbe trasformare più scoperte scientifiche in nuove tecnologie, prodotti e imprese modificando il modo in cui finanzia l’innovazione e sostiene i ricercatori, secondo il paper pubblicato su Science enhancing Europe’s competitiveness by empowering researchers as innovators.

L’articolo, a cui ha contribuito anche il professore Marco Paggi della Scuola Imt Alti Studi Lucca, propone un percorso più continuo dalla ricerca fondamentale alla commercializzazione, procedure di finanziamento più semplici e misure per favorire l’imprenditorialità all’interno delle università. Secondo il paper, inoltre, rimangono ancora molti ostacoli istituzionali da superare, mentre i meccanismi di finanziamento impediscono all’eccellenza scientifica di generare pienamente il proprio impatto economico e sociale.

Il lavoro è un’iniziativa di Inpact!, la rete nata nel 2023 che riunisce oltre 120 ricercatori-innovatori provenienti da più di 20 Paesi dello Spazio europeo della ricerca, principalmente ricercatori finanziati dallo European research council (Erc). Il lavoro combina l’esperienza diretta dei ricercatori con l’analisi economica dei programmi europei di finanziamento, per individuare riforme che potrebbero rafforzare la capacità dell’Europa di tradurre la ricerca in innovazione.

“L’Europa dispone di una ricerca di frontiera di assoluta eccellenza, ma troppo spesso i risultati più promettenti non riescono a superare la distanza che separa la scoperta scientifica dalla sua valorizzazione. È quindi necessario – sottolinea il professor Marco Paggi – costruire un sistema realmente integrato tra ricerca e innovazione, sostenuto da finanziamenti pubblici europei più continui, semplici e adeguati anche alle fasi iniziali ad alto rischio. Solo così potremo trasformare più efficacemente nuove conoscenze e tecnologie in brevetti, spin-off e opportunità di imprenditorialità accademica, generando un concreto impatto economico e sociale“.

L’analisi si concentra su Horizon Europe, il programma dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021–2027. Gli autori sostengono che i finanziamenti rimangono frammentati e che le scoperte con potenziale commerciale possono incontrare discontinuità amministrative tra i finanziamenti Proof of concept dello european research council, che aiutano i ricercatori a esplorare le applicazioni pratiche, e i programmi dello European innovation council che sostengono lo sviluppo tecnologico e la crescita delle imprese.

“L’Europa – afferma Dario Polli, professore al Politecnico di Milano e uno degli autori principali del Policy Forum – dispone di uno straordinario talento scientifico, ma troppo spesso perdiamo slancio tra la scoperta e l’applicazione. Abbiamo bisogno di un percorso più continuo che consenta alle idee promettenti di passare dalla ricerca fondamentale a tecnologie, imprese e soluzioni capaci di generare impatto economico e sociale“.

Il Policy Forum propone inoltre di rafforzare il sostegno all’innovazione ad alto rischio nelle fasi iniziali. I finanziamenti annuali complessivi per i programmi Eic Pathfinder e Transition ammontano attualmente a circa 500 milioni di euro, mentre la loro capacità di gestione dei programmi rimane limitata rispetto alle agenzie per la ricerca avanzata degli Stati Uniti. Gli autori raccomandano di riallocare risorse verso l’innovazione radicale e di attribuire ai responsabili di programma indipendenti una maggiore autorità nel guidare i progetti promettenti.

“L’Europa – afferma Giorgio Presidente, ricercatore presso l’Institute for European Policymaking dell’Università Bocconi – è intrappolata in una trappola delle tecnologie intermedie: siamo specializzati in settori maturi come l’automotive e i macchinari industriali, mentre settori di frontiera come l’IA e le biotecnologie rimangono troppo piccoli. Per rafforzare la competitività e l’autonomia strategica dell’Europa, dobbiamo ricostruire il percorso dalla scoperta scientifica al mercato, finanziando le idee migliori e mettendo ricercatori e innovatori nelle condizioni di trasformare le scoperte di oggi nelle industrie ad alta tecnologia di domani”.

Gli autori sostengono inoltre che le candidature ai finanziamenti europei dovrebbero essere più brevi e valutate più direttamente sulla sostanza dell’idea e sul suo potenziale utilizzo. E propongono che le agenzie nazionali di finanziamento assumano impegni pluriennali per sostenere i progetti eccellenti che superano con successo la valutazione europea ma non possono essere finanziati con il budget Ue disponibile, estendendo l’approccio già utilizzato attraverso il Seal of Excellence.

Il Policy Forum raccomanda un maggiore riconoscimento dell’imprenditorialità nelle carriere accademiche, una migliore gestione della proprietà intellettuale e percorsi più chiari verso brevetti, partnership industriali e spin-off, insieme a un migliore accesso al mentoring e alle competenze imprenditoriali.