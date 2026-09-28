Musica fino a tarda notte in città per le serate di eventi, alcuni residenti sono furiosi: “Ci state cacciando dal centro”

“Ci state cacciando dal centro. Tra corso Garibaldi e via Carrara siamo cento famiglie e durante la Notte Bianca, Dancing Memories e Lucca Effetto Cinema non siamo riusciti a mangiare e a fare nulla, oltre che a dormire: la musica è stata messa dalle 16,30 fino all’1,30 nell’ultimo evento ed era altissimo, le vetrate vibravano. I problemi ci sono stati anche per i negozi: addirittura non riuscivano a comunicare con i clienti. Ci sembra assurdo“.

È quando affermano, nella ricorrente dicotomia fra movida e residenza, alcuni cittadini del centro storico di Lucca che si sono rivolti a Lucca in Diretta e che chiedono controlli per i decibel da parte di Arpat durante gli eventi. “Dovrebbero controllare i decibel del volume della musica. È giusto che vengano fatti gli eventi, ma la musica deve avere un volume basso ed esserci massimo dalle 20,30 a mezzanotte. Invece in certi casi si è esagerato perché probabilmente si confida sul fatto che i controlli non verranno mai fatti. E così la la musica è stata sparata altissima fino a tarda notte impedendo il riposo dei residenti. Addirittura le postazioni dei deejay sono state raddoppiate, a poca distanza gli uni dagli altri e questo ha amplificato l’effetto”.