La lamentela|
Musica fino a tarda notte in città per le serate di eventi, alcuni residenti sono furiosi: “Ci state cacciando dal centro”
Appello di alcuni cittadini: “Per Lucca Effetto Cinema e Notte Bianca dj set dalle 16,30 all’1,30. Ci vibrano le case e non possiamo fare niente”
“Ci state cacciando dal centro. Tra corso Garibaldi e via Carrara siamo cento famiglie e durante la Notte Bianca, Dancing Memories e Lucca Effetto Cinema non siamo riusciti a mangiare e a fare nulla, oltre che a dormire: la musica è stata messa dalle 16,30 fino all’1,30 nell’ultimo evento ed era altissimo, le vetrate vibravano. I problemi ci sono stati anche per i negozi: addirittura non riuscivano a comunicare con i clienti. Ci sembra assurdo“.
È quando affermano, nella ricorrente dicotomia fra movida e residenza, alcuni cittadini del centro storico di Lucca che si sono rivolti a Lucca in Diretta e che chiedono controlli per i decibel da parte di Arpat durante gli eventi. “Dovrebbero controllare i decibel del volume della musica. È giusto che vengano fatti gli eventi, ma la musica deve avere un volume basso ed esserci massimo dalle 20,30 a mezzanotte. Invece in certi casi si è esagerato perché probabilmente si confida sul fatto che i controlli non verranno mai fatti. E così la la musica è stata sparata altissima fino a tarda notte impedendo il riposo dei residenti. Addirittura le postazioni dei deejay sono state raddoppiate, a poca distanza gli uni dagli altri e questo ha amplificato l’effetto”.
Il problema, inoltre, non si fermerebbe al volume della musica. “Nonostante la serata sia finita all’una e mezzo, la gente è rimasta fino alle 3,30 del mattino in zona ed hanno continuato a fare caos. È impossibile vivere in questo modo. Poi tra poco ci saranno le elezioni e faremo le nostre valutazioni, sempre se riusciremo a rimanere a vivere in città”, concludono i cittadini residenti che rivolgono un appello a una maggior attenzione anche al riposo dei cittadini della zona e che si definiscono ‘sfiniti’.