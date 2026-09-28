‘Pane e…’ conquista Lucca: successo di pubblico per la 18esima edizione

Due giorni in piazza Napoleone tra pane, focacce e dolci della tradizione. Le offerte raccolte saranno devolute al Centro di ascolto Caritas San Filippo – Arancio

Si è conclusa con uno straordinario successo di pubblico la 18esima edizione di Pane e…, una delle iniziative più amate e attese dalla cittadinanza. Sabato 19 e domenica 20 settembre, Piazza Napoleone è stata il cuore pulsante di una due giorni indimenticabile che ha visto una straordinaria partecipazione di lucchesi e turisti.

Organizzata da Confartigianato imprese Lucca con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana nord ovest, la manifestazione ha visto protagonista un pool di panificatori. Con maestria e spirito di sacrificio, i fornai si sono messi al lavoro fin dalle prime luci dell’alba per curare le fasi di preparazione, lievitazione e cottura degli impasti, garantendo prodotti da forno di altissima qualità.

A partire dal pomeriggio di sabato e per tutta la giornata di domenica, i visitatori hanno potuto deliziarsi con le prelibatezze sfornate al momento: pane fresco, vari tipi di focacce, le tradizionali torte coi becchi di ogni tipo (di amaretti, di crema, di cioccolato e di verdure) e il tipico buccellato lucchese. L’evento è pensato anche per sensibilizzare sulle difficoltà di questo settore artigiano, che negli ultimi anni ha visto diverse attività chiudere, come ha spiegato Roberto Favilla, direttore di Confartigianato Imprese Lucca.

Moltissimi i presenti che hanno scelto di portare a casa questi prodotti artigianali lasciando un’offerta libera. L’iniziativa ha permesso di raccogliere una somma che nei prossimi giorni verrà consegnata al Centro di ascolto Caritas San Filippo – Arancio, unendo così l’eccellenza gastronomica a un concreto messaggio di solidarietà.

Il momento clou del weekend si è tenuto domenica mattina alle 12 con l’inaugurazione ufficiale, alla quale hanno presenziato il Presidente, il Direttore dell’associazione, l’assessore al bilancio del comune di Lucca, Moreno Bruni e l’Arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti.