San Cassiano a Vico: fognature, fibra e sicurezza al centro del confronto tra cittadini e giunta

Venerdì (28 settembre) il nuovo comitato ha dialogato con l’assessore ai lavori pubblici Buchignani e l’assessora all’istruzione Testaferrata

Un incontro tra gli amministratori comunali e i cittadini di San Cassiano a Vico si è tenuto lo scorso venerdì (28 settembre) al Teatro delle opere parrocchiali in via Cecchetti 539. La serata è stata organizzata dal nuovo Comitato di San Cassiano a Vico, con lo scopo di avviare un confronto sulla situazione del territorio, evidenziandone le criticità e le migliorie da proporre o segnalare al Comune.

Alla serata hanno partecipato circa cinquanta residenti di San Cassiano, a cui si sono uniti anche alcuni consiglieri comunali di opposizione. Per l’amministrazione comunale erano presenti l’assessore ai lavori pubblici, Nicola Buchignani, e l’assessora all’istruzione, Simona Testaferrata.

Quattro i macro-argomenti affrontati: la carenza della copertura della fibra ottica nella zona, l’assenza di fognature e acquedotto per alcuni numeri civici del quartiere, la viabilità e la sicurezza.

Durante la discussione, diversi punti salienti sono stati sviscerati grazie agli interventi del pubblico e alle risposte degli assessori. San Cassiano a Vico presenta problemi di illuminazione pubblica, specialmente nelle vie meno trafficate: un tema che è stato preso in carico dagli amministratori.

Per quanto riguarda la copertura della fibra, Buchignani è stato chiaro: “Non si tratta di una competenza comunale. Al Comune spetta solo il rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico e la manomissione del suolo per gli scavi”.

Riguardo all’allaccio alle fognature e all’acquedotto, secondo gli amministratori la situazione non sarà semplice, dato che si avvicina il cambio del gestore idrico nel Comune di Lucca. Attualmente Geal non può effettuare investimenti poiché la sua concessione è in scadenza, e presto si passerà a Gaia. Purtroppo anche il destino di Gaia è segnato, con la scadenza come gestore idrico prevista per il 2032. Per questo motivo, nonostante la possibilità di firmare patti parasociali con il nuovo gestore idrico integrato, difficilmente potranno essere realizzati investimenti che richiedono tempi lunghi, come appunto l’estensione dell’acquedotto e della fognatura.

Incassata la delusione, i cittadini di San Cassiano hanno ricordato agli assessori quanto sia trafficata e poco sicura la viabilità in via delle Ville. La via e le sue traverse adiacenti vengono infatti utilizzate come scorciatoie nelle ore di punta per evitare le arterie più congestionate della città, con il risultato che i veicoli le percorrono a forte velocità. La cittadinanza chiede una postazione della polizia locale nella zona o, in alternativa, un pattugliamento frequente per contrastare le infrazioni alla guida. Gli amministratori hanno aperto a questa possibilità, spiegando che la giunta sta già valutando l’ipotesi di istituire un presidio di polizia locale nelle frazioni.