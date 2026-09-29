Al Campo di Marte e all’ospedale di Barga gli appuntamenti per la Settimana mondiale dell’allattamento

Anche quest’anno l’azienda Usl Toscana nord ovest aderisce alla Settimana mondiale dell’allattamento (Sam), rinnovando il proprio impegno a promuovere, proteggere e sostenere l’allattamento e a rafforzare la rete di assistenza e accompagnamento alle famiglie.

Il tema scelto per la Sam 2026 è Allattare per un inizio sostenibile della vita: rafforziamo ciò che funziona.

Un messaggio che richiama l’importanza dell’allattamento fin dai primi momenti di vita e, allo stesso tempo, invita a individuare, monitorare e consolidare quelle politiche e quelle pratiche assistenziali che hanno dimostrato di essere efficaci nel sostenere l’avvio precoce e il mantenimento dell’allattamento.

In continuità con il lavoro portato avanti negli anni precedenti, anche per questa edizione sono stati organizzati numerosi incontri e iniziative nei diversi territori dell’azienda, rivolti alle famiglie e alla cittadinanza e realizzati grazie alla collaborazione delle professioniste e dei professionisti dei servizi materno-infantili.

“La Settimana mondiale dell’allattamento è un momento importante per fare rete e per valorizzare le esperienze che nel tempo hanno dimostrato di funzionare – sottolinea Andrea Lenzini, direttore del Dipartimento infermieristico e ostetrico dell’azienda Usl Toscana nord ovest – con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra professionisti, servizi e territorio e garantire alle famiglie una continuità assistenziale capace di accompagnarle dalla gravidanza ai primi giorni e mesi di vita del bambino. Il tema di quest’anno ci invita proprio a partire dalle esperienze positive, monitorarle e condividerle, affinché possano essere consolidate e ulteriormente sviluppate”.

“Sostenere l’allattamento significa mettere le donne e le famiglie nelle condizioni di poter compiere le proprie scelte con informazioni corrette e con un adeguato sostegno professionale – aggiunge Cinzia Luzi, direttrice dell’assistenza ostetrica – e per questo è fondamentale la collaborazione tra ospedale, consultori, servizi territoriali e comunità. Gli incontri organizzati in occasione della Sam rappresentano un’importante occasione di confronto, ascolto e informazione e contribuiscono a mantenere alta l’attenzione su un tema che riguarda la salute individuale e quella della comunità. Rafforzare ciò che funziona significa dare ascolto alle mamme, valorizzare le competenze delle ostetriche e assicurare percorsi protetti e basati sull’evidenza scientifica fin dai primi istanti di vita del neonato fino ai primi mille giorni”.

La Sam 2026 pone al centro quattro obiettivi: informare sull’importanza di monitorare i progressi in tema di allattamento; consolidarne la presenza nelle politiche e nelle linee guida della ‘catena calda’; creare alleanze tra soggetti e organizzazioni per incrementare collaborazione e sostegno; attivare pratiche di protezione, promozione e sostegno dell’allattamento sulla base delle esperienze acquisite.

Le iniziative organizzate dall’azienda Usl Toscana nord ovest nei diversi territori sono consultabili sul sito dell’azienda Usl Toscana nord ovest, dove è disponibile il calendario completo degli appuntamenti.