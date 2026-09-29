Annullata la Marcia in Verde 2026: troppo rigidi i protocolli per combattere la peste suina africani

Trattandosi di norme di prevenzione sanitaria e ambientale assolutamente giuste e necessarie per la salvaguardia della salute del territorio, la Croce Verde di Lucca condivide lo spirito della normativa. Tuttavia, la loro concreta applicazione avrebbe richiesto l’attuazione di adempimenti complessi e invasivi, quali: obbligo di doppia calzatura e sanificazione sul posto: sanificazione obbligatoria delle calzature a fine percorso con erogatori a spruzzo forniti dall’organizzazione, imbustamento delle scarpe usate e successivo lavaggio/disinfezione approfondita a casa con presidi medico-chirurgici biocidi, oltre al lavaggio degli indumenti utilizzati; controlli preliminari e isolamento del territorio: ispezione delle aree di sosta e di un’area cuscinetto esterna di 50 metri per verificare l’assenza di tracce di passaggio dei cinghiali; sanificazione dei veicoli: sanificazione dei mezzi di trasporto in prossimità delle strade sterrate d’accesso con presidi disinfettanti autorizzati; tracciamento e protocolli rigidi: tracciatura obbligatoria dei partecipanti e conservazione dei dati per 30 giorni ai fini di eventuale contact tracing, divieto assoluto di abbandono di sentieri o residui alimentari, e divieto per partecipanti e staff di entrare in contatto con suini allevati nelle 48 ore successive.