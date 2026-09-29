Certificazioni Cambridge, risultati d’eccellenza per il liceo artistico musicale Passaglia

I dati emersi confermano l’alto livello di preparazione degli studenti della scuola, posizionando l’istituto ben al di sopra delle medie nazionali e mondiali. Su un totale di 53 candidati che hanno sostenuto le prove, il liceo Passaglia ha registrato una percentuale complessiva di successo (passing rate) del 87,85% . Il dato spicca in modo particolare se confrontato con la media nazionale italiana (81,38%) e la media mondiale (78,33%) basata sugli ultimi dati storici di confronto. Nel dettaglio delle singole certificazioni, la percentuale di promossi ha raggiunto il 79,91% per il livello B1 Preliminary, l’87,50% per il livello C1 Advanced e un quasi assoluto 96,15% per il livello B2 First.

La dirigente scolastica, Gerardina Attanasio, ha espresso profonda gioia ed entusiasmo per questo traguardo: “Siamo davvero orgogliosi e felici per gli straordinari risultati ottenuti dai nostri ragazzi. Vedere che il loro impegno, supportato dalla dedizione delle docenti referenti del progetto, professoressesse Tatiana Grossi e Anna Maria Lippi, ha portato il Liceo Passaglia a superare ampiamente le medie nazionali e globali è una gioia immensa. Queste certificazioni non sono solo pezzi di carta, ma ponti verso il futuro universitario e professionale dei nostri studenti. Questo successo ci spinge a investire ancora di più sul potenziamento linguistico“