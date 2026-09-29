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Certificazioni Cambridge, risultati d’eccellenza per il liceo artistico musicale Passaglia
Risultati sopra la media nazionale, soddisfazione per la dirigente Geraldina Attanasio. Giovedì (1 ottobre) la consegna dei diplomi
Un nuovo anno di grandi soddisfazioni per il liceo artistico musicale Passaglia di Lucca, che registra risultati d’eccellenza nella sessione estiva di esami di giugno delle certificazioni linguistiche Cambridge.
I dati emersi confermano l’alto livello di preparazione degli studenti della scuola, posizionando l’istituto ben al di sopra delle medie nazionali e mondiali. Su un totale di 53 candidati che hanno sostenuto le prove, il liceo Passaglia ha registrato una percentuale complessiva di successo (passing rate) del 87,85%. Il dato spicca in modo particolare se confrontato con la media nazionale italiana (81,38%) e la media mondiale (78,33%) basata sugli ultimi dati storici di confronto. Nel dettaglio delle singole certificazioni, la percentuale di promossi ha raggiunto il 79,91% per il livello B1 Preliminary, l’87,50% per il livello C1 Advanced e un quasi assoluto 96,15% per il livello B2 First.
La dirigente scolastica, Gerardina Attanasio, ha espresso profonda gioia ed entusiasmo per questo traguardo: “Siamo davvero orgogliosi e felici per gli straordinari risultati ottenuti dai nostri ragazzi. Vedere che il loro impegno, supportato dalla dedizione delle docenti referenti del progetto, professoressesse Tatiana Grossi e Anna Maria Lippi, ha portato il Liceo Passaglia a superare ampiamente le medie nazionali e globali è una gioia immensa. Queste certificazioni non sono solo pezzi di carta, ma ponti verso il futuro universitario e professionale dei nostri studenti. Questo successo ci spinge a investire ancora di più sul potenziamento linguistico“
Per celebrare questo importante traguardo, giovedì (1 ottobre) alle 15 in aula 3 della sede di via Fillungo del liceo, si terrà la cerimonia ufficiale di consegna dei diplomi originali a tutti gli studenti che hanno superato gli esami nella sessione di giugno.
A seguire, la giornata proseguirà con un importante momento informativo aperto a tutta la cittadinanza. La dirigente scolastica Gerardina Attanasio, insieme al direttore della British School, presenterà a genitori, alunni, docenti e utenti esterni il percorso British Pass. Si tratta dell’offerta formativa pomeridiana dell’istituto dedicata alla preparazione dei futuri esami Cambridge per tutti i livelli, dall’A2 Key fino al C2 Proficiency. I corsi, a frequenza obbligatoria, si svolgeranno a cadenza settimanale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì proprio nei locali della sede di via Fillungo.