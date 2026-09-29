Donato alla Questura di Lucca il busto di San Michele: l’opera dello scultore Sergey Eylanbekov

“San Michele Arcangelo è un Santo importante perché rappresenta la vittoria del bene sul male ed è un simbolo importante della Polizia”. Lo afferma il Questore di Lucca, Edgardo Giobbi, alla presentazione di questa mattina (29 settembre) del busto di San Michele che l’artista russo naturalizzato statunitense, Sergey Eylanbekov, ha voluto donare alla Questura di Lucca (via Cavour, 120). Si tratta di una copia dell’opera esposta in piazza Statuto a Pietrsanta, fino al 30 settembre.

Eylanbekov lavora da decenni nella Piccola Atene della Versilia e si è detto orgoglioso della realizzazione dell’opera. Abilità e caratura dello scultore sottolineate anche dal sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti: “La bravura, l’esperienza e la passione di un artista che lavora ormai da decenni a Pietrasanta. Grazie al lavoro dei nostri artigiani, siamo diventati capitale dell’arte e Sergey è divenuto un ambasciatore di Pietrasanta. L’opera donata oggi significa avvicinare i cittadini ad un luogo istituzionale come la questura”.

Poi, la celebrazione eucaristica nella Chiesa di San Michele in Foro tenuta dall’Arcivescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti, seguita dalla consegna dei riconoscimenti al personale in quiescenza o distintosi per particolari meriti. All’evento hanno partecipato anche il sindaco ed il vice, Mario Pardini e Fabio Barsanti, l’assessore al bilancio, Moreno Bruni, la prefetta, Cristina Favilli, l’amministratore unico ed il direttore generale di Lucca Crea, Nicola Lucchesi ed Emanuele Vietina, il comandante provinciale dei Carabinieri di Lucca, colonnello Michele La Stella, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Lucca, colonnello Andrea Canale, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Lucca, Salvatore Concolino, la direttrice della Casa Circondariale di Lucca (San Giorgio), Santina Savoca, oltre ad altri rappresentanti delle istituzioni cittadine.

Polizia di Stato

La cerimonia nazionale si è svolta a Milano, nel Duomo e nel Teatro alla Scala, alla presenza del ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, del sottosegretario, Nicola Molteni, del capo della Polizia, Vittorio Pisani, del prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, del vicedirettore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie, Carmine Belfiore, del vice direttore generale della pubblica sicurezza preposto all’attività di coordinamento e pianificazione, Giancarlo Di Vincenzo, dei direttori centrali del dipartimento di pubblica sicurezza e del questore, Bruno Megale.

L’evento si è svolto prima nel Duomo, con la Messa officiata da monsignor Mario Delpini, arcivescovo metropolita di Milano, e poi al Teatro alla Scala, con la partecipazione di oltre 1200 studenti. Alla Messa hanno partecipato la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

È stata, poi, la musica a giocare un ruolo centrale nella giornata commemorativa: che unisce, che non conosce generazioni, che emoziona e che si fa portatrice di valori, diventando un ponte tra istituzioni e cittadini. Rudy Zerbi, con la partecipazione straordinaria della cantautrice Noemi, ha presentato il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, diretta dal maestro Maurizio Billi, che ha proposto una selezione di brani dell’opera lirica italiana, interpretati dal soprano Maria Agresta e dal tenore Vittorio Grigolo. Durante il concerto si è esibito anche il violinista Alessandro Quarta.

Nel corso dell’evento, il capo della Polizia Pisani ha nominato Poliziotto ad honorem Davide Simone Cavallo. Il titolo onorifico, istituito nel 2020 dal Dipartimento della pubblica sicurezza, vuole valorizzare le straordinarie qualità umane e professionali di cittadini che si sono distinti particolarmente con i loro comportamenti, esprimendo in concreto i valori che ispirano la Polizia di Stato.

La storia di Davide, pur nella sua drammaticità, è un esempio di solidarietà, coraggio e amore. Nell’ottobre 2025, è rimasto gravemente ferito in seguito a una brutale aggressione subita nella zona della movida milanese. Nonostante questo, Davide, durante il processo, ha chiesto al giudice di potersi avvicinare ai suoi aggressori per abbracciarli e perdonarli, così come aveva già fatto in una lettera indirizzata loro in precedenza.