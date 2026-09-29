In Sala Tobino una tappa degli Stati generali sulla cultura di pace in Toscana

“Siamo giunti alla nona tappa di questo percorso che sta riscuotendo un’ottima partecipazione, segno che nella società toscana è forte e diffusa l’esigenza di far sentire voci di pace che si oppongono alle logiche della guerra e al fragore delle armi”, osserva Diop, presentando l’appuntamento lucchese degli Stati generali. “Sono convinta – prosegue – che l’impegno per la pace delle istituzioni non deve limitarsi a condannare i conflitti, ma deve anche creare spazi, strumenti e risorse perché la cultura di pace diventi pratica quotidiana, sostenendo le scuole, gli enti locali e le realtà che già lavorano per il dialogo e l’accoglienza. Una Regione che si dice per la pace deve saper fare rete e dare continuità a queste esperienze”.