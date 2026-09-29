L'appuntamento|
In Sala Tobino una tappa degli Stati generali sulla cultura di pace in Toscana
Il percorso partecipato è promosso dalla vicepresidente della Regione Diop. In apertura il saluto del presidente della Provincia Pierucci
Domani (30 settembre) arrivano a Lucca gli Stati generali sulla cultura di pace in Toscana.
La nuova tappa del percorso partecipato promosso dalla vicepresidente Mia Diop per costruire una rete regionale della pace e raccogliere proposte dai territori sarà ospitata nella sala Mario Tobino di Palazzo Ducale, in piazza Napoleone.
L’appuntamento, al via dalle 17.30, è organizzato in collaborazione con la Scuola per la Pace, realtà voluta dalla Provincia di Lucca per mettere a disposizione dei Comuni del territorio uno strumento che aiuti a riflettere sulle grandi tematiche che caratterizzano il periodo odierno: relazioni politiche, economiche, culturali tra i popoli, intercultura, accoglienza, integrazione.
“Siamo giunti alla nona tappa di questo percorso che sta riscuotendo un’ottima partecipazione, segno che nella società toscana è forte e diffusa l’esigenza di far sentire voci di pace che si oppongono alle logiche della guerra e al fragore delle armi”, osserva Diop, presentando l’appuntamento lucchese degli Stati generali. “Sono convinta – prosegue – che l’impegno per la pace delle istituzioni non deve limitarsi a condannare i conflitti, ma deve anche creare spazi, strumenti e risorse perché la cultura di pace diventi pratica quotidiana, sostenendo le scuole, gli enti locali e le realtà che già lavorano per il dialogo e l’accoglienza. Una Regione che si dice per la pace deve saper fare rete e dare continuità a queste esperienze”.
In apertura il saluto del presidente della Provincia Marcello Pierucci e l’intervento introduttivo della vicepresidente Diop. Prima del dibattito con i partecipanti, è previsto anche il focus Trame di pace a cura del coordinamento della Scuola per la pace della Provincia di Lucca.