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Lavori alla rete idrica dell’Oltreserchio: giovedì notte disagi per quattromila abitanti
Stop all’erogazione dell’acqua e cali di pressione nella notte tra giovedì e venerdì. Interessate Santa Maria a Colle, Balbano, Nozzano e altre frazioni
Geal Spa comunica che a causa di lavori sulla rete idrica, giovedì (1 ottobre) dalle 22 alle 7 di venerdì (2) potrà essere sospesa l’erogazione dell’acqua o si potranno verificare cali di pressione, nelle zona di Santa Maria a Colle, Balbano, Nozzano San Pietro, Nozzano Castello, Maggiano, Castiglioncello e San Macario in Piano.
Le vie interessate sono le seguenti: traversa II via poggio oltreserchio, via della contesora, via di poggio oltreserchio, via chiesa di Santa Maria a Colle, via vecchia della chiesa, traversa I via vecchia della chiesa, via di fregionaia, via delle cascine, via della torre, via dei bollori, traversa I via dei bollori, via di Balbano, via del burlamacco, via cimitero di Santa Maria a Colle, traversa I via del burlamacco, via di Nozzano Vecchio, via castelletto, via della stazione di Nozzano, via di filettole, traversa III via chiesa Santa Maria a Colle, traversa I via poggio oltreserchio, traversa II via vecchia della chiesa, via di Nozzano Nuovo, via del castello di Nozzano, via dei pardi, via della bordogna, via delle pinete, via del servente, via delle corti, via della fonte di Balbano, via dei bacci, via di Castiglioncello, via dei frasconi, traversa I via della bordogna, traversa III via di Balbano, via spazzavento di Castiglioncello, via della chiesa di Balbano, via di mezzo Santa Maria a Colle, via erbosa di Santa Maria a Colle, via di compignano, traversa II via chiesa Santa Maria a Colle, traversa I via chiesa Santa Maria a Colle, traversa I via delle corti, via di casanova di Balbano, via di nortola, via sarzanese, via di pastina, via lungofiume, via per Massaciuccoli,
traversa II via della bordogna, via leila farnocchia, traversa II via di Balbano, via del cimitero di Nozzano, via di arliano.
Gli abitanti presunti interessati sono 4091.
Al ripristino della fornitura potranno verificarsi fenomeni di intorbidamento destinati a scomparire in breve tempo.
Per informazioni consultare il sito internet www.geal-lucca.it o contattare il numero verde 800.282172.