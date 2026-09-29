Piazzale Ricasoli cambia volto: partito il cantiere davanti alla stazione

L’assessore Santini: “Vogliamo che sia più ordinato, facilmente leggibile e funzionale, mettendo in connessione in maniera efficace il treno con taxi, biciclette, sosta breve e percorsi pedonali”

Lavori in corso per la nuova organizzazione di piazzale Ricasoli, davanti alla stazione ferroviaria di Lucca. Prende il via infatti la fase operativa dell’intervento già annunciato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale e frutto del percorso di collaborazione avviato con Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) per migliorare l’accessibilità, l’accoglienza e i servizi di mobilità in uno dei principali punti di ingresso alla città.

L’intervento consentirà di ridisegnare e razionalizzare gli spazi antistanti il fabbricato viaggiatori, separando e rendendo maggiormente riconoscibili le diverse funzioni e i differenti flussi di mobilità. Un riassetto pensato sia per chi utilizza quotidianamente la stazione sia per i numerosi visitatori che arrivano a Lucca in treno e che proprio in piazzale Ricasoli hanno il loro primo contatto con la città.

La nuova configurazione prevede innanzitutto la riorganizzazione dell’area centrale del piazzale, dove saranno concentrati alcuni importanti servizi. Qui troveranno spazio il bike sharing, gestito dall’azienda Lime, gli stalli riservati alle persone con disabilità e i nuovi parcheggi “kiss and ride”, destinati alla sosta breve per accompagnare o prelevare i viaggiatori senza creare interferenze con la normale circolazione. Una delle novità più significative riguarderà inoltre il servizio taxi: sul fronte del fabbricato viaggiatori sarà realizzata una corsia dedicata, direttamente a ridosso del marciapiede della stazione, consentendo così un accesso più immediato e una migliore separazione rispetto agli altri mezzi presenti nel piazzale.

Il progetto comprende anche una nuova segnaletica di indirizzo verso la città, con l’obiettivo di rendere più semplice e intuitivo l’orientamento per chi arriva a Lucca. Particolare attenzione sarà riservata alla visibilità del sottopasso pedonale che collega direttamente l’area della stazione con il centro storico, valorizzandolo come percorso privilegiato e immediatamente riconoscibile per raggiungere la città. L’avvio dei lavori rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riqualificazione complessiva dell’area della stazione, portato avanti attraverso la collaborazione tra Comune e RFI e in parallelo agli interventi che hanno interessato il fabbricato ferroviario.

L’obiettivo è trasformare progressivamente piazzale Ricasoli in un vero punto di interscambio tra le diverse forme di mobilità, più ordinato, accessibile e adeguato al ruolo strategico che la stazione riveste per cittadini, pendolari e turisti. “Con l’inizio dei lavori passiamo concretamente alla realizzazione di un intervento sul quale abbiamo lavorato a lungo insieme a RFI – dichiara l’assessore alla mobilità Remo Santini –. Piazzale Ricasoli è uno spazio strategico, perché rappresenta ogni giorno un punto di arrivo e di partenza per tantissime persone e, per molti visitatori, costituisce la vera porta di ingresso a Lucca. Vogliamo che sia più ordinato, facilmente leggibile e funzionale, mettendo in connessione in maniera efficace il treno con taxi, biciclette, sosta breve e percorsi pedonali. Un’attenzione particolare è stata riservata anche all’accessibilità e al collegamento con il centro storico attraverso il sottopasso. È un intervento concreto che migliorerà l’esperienza quotidiana dei cittadini e l’accoglienza di chi arriva nella nostra città”.