‘Più alberi nel centro della città e nei quartieri’: alla Pecora Nera l’incontro di Avs-Europa Verde

Più alberi, aree verdi, suoli permeabili e naturali nel centro storico e nei quartieri, non come semplice dichiarazione d’intenti ma attraverso progetti concreti di riforestazione urbana, individuando spazi, possibilità e modalità di intervento direttamente applicabili alla città di Lucca.

È il tema dell’incontro pubblico: Più alberi nel centro della città e nei quartieri per combattere i cambiamenti climatici, promosso da Alleanza Verdi Sinistra-Europa Verde, in programma lunedì (5 ottobre) alle 18 nei locali della Pecora Nera, al Giardino degli Osservanti, nel centro storico di Lucca.

Al centro dell’appuntamento ci sarà proprio il passaggio dalle parole ai progetti: saranno illustrate e discusse ipotesi concrete per aumentare il patrimonio arboreo sia nel centro storico sia nei quartieri, approfondendo il ruolo che alberi e spazi verdi possono svolgere nell’adattamento della città agli effetti dei cambiamenti climatici, a partire dalla mitigazione delle isole di calore.

Una prima parte dell’incontro sarà dedicata a comprendere perché la riforestazione urbana sia oggi urgente e importante. Su questo interverranno Sergio Risaliti, storico e critico d’arte e direttore artistico del Museo Novecento di Firenze, e Pietro Spataro, fondatore di Climate Standard, che approfondiranno il rapporto tra qualità dello spazio urbano, cambiamenti climatici, vivibilità delle città e necessità di aumentare la presenza di alberi e aree verdi.

Successivamente, con i contributi della biologa ambientale Arianna Chines e dell’urbanista Damiano Iacopetti, l’attenzione si concentrerà sulle proposte concretamente realizzabili a Lucca, con esempi e ipotesi di intervento nel centro della città e nei quartieri.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti di Marta Glenda Lugano e Luca Fidia Pardini, coportavoce di Europa Verde Lucca. Coordinerà Daniele Bianucci.

”Vogliamo fare un passo in più rispetto al semplice dire che servono più alberi – spiegano i promotori di Alleanza Verdi Sinistra – Europa Verde –. Vogliamo mostrare dove e come sia possibile aumentare concretamente il verde nella nostra città, nel centro storico come nei quartieri. La riforestazione urbana non è un tema astratto: è uno degli strumenti attraverso cui rendere Lucca più capace di affrontare temperature sempre più elevate e gli effetti del cambiamento climatico, migliorando nello stesso tempo la qualità degli spazi pubblici e della vita delle persone. Infatti la questione è entrata prepotentemente (e finalmente) nel dibattito pubblico durante la scorsa estate, il cui clima ha messo tutte e tutti a dura prova, anche tramite la presentazione di idee anche molto ambiziose da parte dei cittadini”.

L’iniziativa sarà anche l’occasione per riportare all’attenzione una questione che i promotori ritengono non più rinviabile: il regolamento comunale per la gestione del verde.

Il consiglio comunale di Lucca ha infatti approvato quasi tre anni fa una mozione presentata dal consigliere Elvio Cecchini, sostenuta anche dal consigliere Daniele Bianucci, che chiedeva all’amministrazione di dotare la città di uno specifico regolamento per la gestione e la tutela del patrimonio verde.

“È urgente che l’amministrazione comunale presenti finalmente il regolamento e dia seguito all’indirizzo espresso dal consiglio comunale – sottolineano i promotori – Lucca ha bisogno di criteri chiari per la tutela, la manutenzione, la sostituzione e soprattutto l’incremento del proprio patrimonio arboreo e delle proprie aree verdi con suolo permeabile. Non possiamo discutere di alberi soltanto quando si pone il problema di abbatterli: dobbiamo programmare come conservarli, come sostituirli quando necessario e, soprattutto, dove e come piantarne di nuovi, tramite l’azione coordinata di team multidisciplinari che possano elaborare progetti di successo e duraturi”.

“Il regolamento deve diventare parte di una strategia più ampia – proseguono – che metta insieme la tutela degli alberi esistenti e un vero programma di riforestazione urbana. È proprio su questo che vogliamo aprire un confronto pubblico, avanzando proposte precise e realizzabili”.