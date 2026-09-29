Studiosi in pericolo di vita, in corso le selezioni per le ‘Scholars at risk fellowship’ all’Imt

Sono in corso le selezioni per le Scholars at risk fellowship messe a disposizione dalla Scuola Imt Alti Studi Lucca grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Oltre 90 le candidature, di cui circa 30 ammesse ai colloqui di selezione, arrivate da parte di studiose e studiosi in fuga da contesti di guerra e crisi umanitaria: il 39,6% di queste è donna, mentre 74 dichiarano cittadinanza palestinese e, nel complesso, sono nove i contesti nazionali o di cittadinanza degli accademici che hanno risposto al bando. L’iniziativa rientra nell’ambito di Scholars at Risk (Sar), la rete internazionale che promuove la libertà accademica e a cui la Scuola Imt aderisce dal 2020.

Pensate per proteggere gli studiosi la cui vita è in pericolo o il cui lavoro è gravemente compromesso nel paese di provenienza, le Scholars at Risk Fellowship permetteranno a due studiosi – di cui almeno una donna – di trovare rifugio alla Scuola Imt di Lucca e proseguire la propria carriera accademica.

“L’alto numero di candidature pervenute misura l’ampiezza del bisogno di protezione accademica, ma anche il patrimonio di competenze che guerre, persecuzioni e gravi restrizioni rischiano di disperdere – osserva Linda Bertelli, prorettrice alle politiche di genere, pari opportunità e comunicazione alla Scuola Imt Alti Studi Lucca – Proteggere chi fa ricerca, infatti, non significa solo difendere le persone, ma anche, contemporaneamente, proteggere quelle conoscenze che saranno necessarie per ricostruire le società di quei Paesi da cui questi studiosi sono costretti a fuggire”.

Ogni borsa di studio avrà una durata di 12 mesi e prevede un importo annuo complessivo di circa 37 mila euro. Ai vincitori sarà inoltre garantito l’alloggio in una residenza della Scuola Imt, il rimborso delle spese di viaggio e un supporto economico per le pratiche relative al visto di ricerca, al permesso di soggiorno e all’iscrizione al Servizio sanitario regionale.