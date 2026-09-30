Buccellati, focacce e quasi tremila euro per la Caritas: successo per la Festa del pane

In piazza Napoleone centinaia di persone tra degustazioni e prodotti da forno. Le offerte raccolte destinate al Centro di ascolto di San Filippo e Arancio

Quasi tremila euro raccolti per il Centro di ascolto Caritas San Filippo-Arancio e centinaia di persone richiamate in piazza Napoleone dai profumi e dai sapori dei panificatori lucchesi. È questo il bilancio della nuova edizione della Festa del pane, andata in scena a metà settembre e promossa da Confartigianato Imprese Lucca con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana nord-ovest.

Lucchesi e turisti per due giorni hanno potuto assistere alla preparazione e assaggiare direttamente sul posto le specialità realizzate dai panificatori della provincia: dai buccellati alle focacce, dal pane alle pizze. Accanto alla degustazione gratuita e aperta a tutti, era inoltre possibile portare a casa alcuni prodotti lasciando un’offerta libera.

Ed è proprio sul fronte della solidarietà che l’edizione di quest’anno ha fatto registrare un risultato particolarmente significativo. Dopo gli oltre duemila euro raccolti lo scorso anno, questa volta le offerte hanno sfiorato quota tremila euro. La somma sarà consegnata nei prossimi giorni al Centro di ascolto Caritas.