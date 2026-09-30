Cioccolato e artigianato: due eventi nelle piazze del centro nel weekend targato Confesercenti

Il centro storico di Lucca, ma anche l’area commerciale di viale San Concordio, si coloreranno del verde di Confesercenti per una serie di eventi che animeranno le più importanti piazze cittadine.

Piazza San Frediano si prepara a trasformarsi in una grande vetrina del cioccolato artigianale con il ritorno, da venerdì 2 a domenica 5 ottobre, della quarta edizione del Lucca Chocolate Festival, organizzato da Chocomoments e Confesercenti Lucca con il patrocinio del Comune. Cuore pulsante della manifestazione sarà la mostra-mercato del cioccolato artigianale, con gli stand aperti venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 20.

Un’occasione per scoprire e assaggiare un ricco assortimento di praline, tavolette al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, cremini, cialde, liquori al cioccolato e tante altre specialità artigianali. Numerosi gli appuntamenti in programma per scoprire dal vivo tecniche, lavorazioni e segreti del cibo degli dei.

Venerdì alle 18 i maestri cioccolatieri saranno protagonisti dello show cooking Come nasce una Sacher; sabato alle 18 sarà invece la volta de La pralina di Lucca, realizzata con un ingrediente tipico del territorio. Domenica alle 12 il programma si concluderà con lo show cooking Come nasce una pralina. Spazio anche ai bambini con ChocoBaby, il laboratorio aperto tutti i giorni dalle 15:30 alle 17:30. I piccoli partecipanti potranno mettere le mani nel cioccolato e trasformarsi per un giorno in piccoli maestri cioccolatieri, preparando deliziosi cioccolatini da portare a casa. Grembiuli, cappellini e tutta l’attrezzatura necessaria saranno messi a disposizione dall’organizzazione (costo 7 euro. Non è necessaria la prenotazione). Sabato e domenica dalle 10 alle 12 spazio agli adulti con i mini-corsi di pralineria per principianti, a cura dei maestri cioccolatieri Chocomoments. Un’occasione per avvicinarsi alla lavorazione artigianale del cioccolato e imparare direttamente dai professionisti tecniche e segreti per realizzare i propri cioccolatini (costo 30 euro a persona, prenotazione obbligatoria: giancarlo.maestrone@gmail.com).

Per gli amanti dell’artigianato di qualità, basterà invece proseguire per piazza Anfiteatro dove sabato e domenica è di scena Artistinfiera con gli operatori del tradizionale mercatino di Arti & Mestieri. Nei tradizionali gazebo gli artigiani-artisti, che svolgono questa attività in maniera professionale, presentano creazioni davvero uniche: dai bijoux all’uncinetto, rame, argento e ceramica fredda, alle pitture artistiche su tela, legno, abbigliamento, oggettistica e sassi. E ancora penne stilografiche di legno in resina lavorata al tornio, lavanda, oggettistica varia in ceramica, taglieri ed altro in legno d’ulivo, stole e sciarpe con stampe naturali di foglie, saponi e prodotti naturali per il corpo, cinture e bracciali in pelle, maglieria, vestiti e cappelli e borse all’uncinetto e in tessuto