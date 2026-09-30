Manifattura, tante idee e un “convitato di pietra”: sedici interventi al consiglio comunale aperto

Un campus per studenti, una cittadella delle arti, case a canone calmierato, una nuova sede degli uffici comunali. Sono alcune delle proposte emerse nel consiglio comunale aperto sul futuro dell’ex Manifattura tabacchi, oggi (30 settembre) a Palazzo Santini. Si è conclusa la parte riservata agli interventi di cittadini, associazioni ed ex amministratori: la parola passa ora ai gruppi consiliari.

Dopo lo stop al progetto Polimea, dichiarato inammissibile dal Comune, il confronto ha riportato al centro le destinazioni del complesso, il rapporto tra investimenti pubblici e privati e la partecipazione della città alle scelte. Numerosi gli appelli a mantenere la proprietà pubblica e a chiarire chi abbia acquistato la porzione già venduta e quali intenzioni abbia: il ‘convitato di pietra’, come lo ha definito l’ex sindaco Pietro Fazzi.

Sulle strade da percorrere sono emerse posizioni diverse: c’è chi chiede di recuperare la proposta Polimea attraverso nuove procedure, chi punta su un progetto interamente pubblico e chi propone più funzioni e più soggetti, sotto la regia del Comune. A maggioranza e opposizione sono arrivate anche critiche sulle scelte passate e la richiesta che all’ascolto seguano decisioni concrete.

Nell’elenco degli interventi figurano Carlo Americo Lenzi, Daniela Bartolini, Maria Gemma Urbani, Olivo Ghilarducci, Memo Sonnenfeld, Pier Luigi Stefani, Claudio Pardini Cattani, Luca Fidia Pardini, Pietro Fazzi, Umberto Franchi, Giorgio Angelo Lazzarini, Nicoletta Gini, Claudio Casotti, Michele Urbano, Domenico Raimondi e Simone Cavazzoli. Cittadini, professionisti, ex amministratori e rappresentanti di associazioni e comitati hanno portato in aula valutazioni e proposte.

Ad aprire la seduta è stato il sindaco, che ha indicato nell’ascolto della città l’obiettivo del confronto. “Ho chiesto al presidente del consiglio comunale di convocare questa seduta aperta sulla Manifattura e il titolo scelto, Manifattura tabacchi – Patrimonio di Lucca e dei lucchesi, esprime ciò che intendiamo: un patrimonio della città, da custodire e tutelare, ma soprattutto da promuovere e valorizzare. Quando un tema è al centro del dibattito cittadino, è giusto discuterne e ascoltare cittadini, cittadine, associazioni ed esperti. È il senso dei consigli comunali aperti, uno strumento utilizzato anche dalle amministrazioni precedenti per affrontare questioni importanti insieme alla cittadinanza. Oggi siamo qui per ascoltarvi: seguiranno gli interventi del consiglio comunale e faremo sintesi. Non voglio aggiungere altro, perché lo scopo di questa giornata è dare spazio alle vostre voci“.

Daniela Bartolini

Una Manifattura dedicata alla cultura, al fumetto e alle attività sociali, senza nuovi parcheggi nell’area. È la proposta di Daniela Bartolini, già consigliera comunale a Capannori e provinciale, che ha collegato il recupero dell’ex fabbrica a una riflessione più ampia sulla mobilità e sulla distribuzione delle funzioni tra centro storico e periferia: “La Manifattura è stata il lavoro e il sacrificio di tante donne e di tante persone: questa storia appartiene alla città e deve essere ricordata. Da giovane partecipai anch’io a un concorso per lavorarci, risultando idonea senza essere assunta. Ho ritrovato quel documento e ripensato alle testimonianze raccolte dalla Cgil, alle sigaraie, alla cura delle loro mani. Dopo tanti anni, il mio primo desiderio è vedere finalmente utilizzati questi spazi così belli e importanti. Ma prima dobbiamo chiederci quale Lucca vogliamo: una città dominata dalle automobili oppure una città capace di custodire il proprio modo di vivere?“.

“Non credo – ha proseguito Bartolini – che quell’area debba essere destinata a parcheggio. La Manifattura deve conservare la memoria della città e passare, come si era immaginato, dal fumo al fumetto. È lì che il fumetto deve trovare la propria sede, con spazi per laboratori, incontri e mostre e una collocazione adeguata per chi lavora ai Comics. Dare una destinazione sociale e culturale a quelle stanze permetterebbe anche di alleggerire l’utilizzo di Palazzo Ducale, con le esigenze di tutela dei suoi ambienti e delle sue opere. Penso inoltre a corsi di formazione professionale e ad attività che rispondano ai bisogni di una popolazione che cambia”.

“Occorre però guardare anche fuori dalle mura. Il Polo Fiere può accogliere nuove funzioni: penso anche a un auditorium per la musica, di cui Lucca e la Piana hanno bisogno. Ci sono possibilità di parcheggio e si possono rafforzare i collegamenti, a partire dalla navetta 5. Non tutto deve arrivare dentro il centro storico. Anche il Summer Festival va ripensato: non trovo accettabile continuare a spendere risorse per allestire e poi ripristinare il prato dell’ex campo Balilla. Quel luogo dovrebbe rimanere a prato, rispettando le mura e la possibilità di passeggiare. Il centro storico va pensato diversamente anche negli accessi e nel traffico di attraversamento, evitando di danneggiare continuamente le pavimentazioni e di dover intervenire ogni pochi anni. Fare memoria del passato serve a programmare bene il futuro: questa città, che amo, ha bisogno di una svolta“, ha concluso Daniela Bartolini.

Gemma Urbani

Riprendere il percorso partecipativo, riesaminare la proposta Polimea e chiarire la proprietà della porzione venduta ai privati. Sono le richieste di Gemma Urbani, referente del progetto partecipativo presentato alla Regione cinque anni fa, che ha criticato la precedente amministrazione e sollecitato quella attuale a coinvolgere la città. “Esattamente il 30 settembre di cinque anni fa presentammo all’Autorità regionale per la partecipazione un progetto sulla Manifattura, sostenuto da oltre 1400 firme autenticate. Dietro c’erano mesi di lavoro con esperti, comitati e associazioni. Chiedevamo di costruire insieme alle istituzioni e al territorio un progetto complessivo di rigenerazione, individuando destinazioni e prospettive per la città. Il punto fondamentale era mantenere la proprietà pubblica, coniugando le attività economiche con l’imprescindibile funzione sociale del bene”.

“Già allora – ha ricordato Urbani – segnalavamo il rischio di gentrificazione del centro storico. La Manifattura doveva riattivare cultura, economie locali e coesione sociale. Guardammo con interesse alla proposta poi identificata con Polimea, per il coinvolgimento di realtà locali e l’attenzione alla musica: una ricchezza straordinaria che Lucca continua a sottovalutare. La precedente amministrazione bloccò il percorso partecipativo, disattendendo le promesse elettorali. Contemporaneamente fu venduta una porzione della Manifattura, condizionando qualsiasi progetto sull’intero complesso. Un’occasione mancata che ritengo abbia contribuito alla sconfitta del centrosinistra. Alcuni assessori e consiglieri dell’attuale amministrazione sostennero quel percorso, contribuendo alla raccolta delle firme: oggi chiedo di dare seguito a quell’impegno.

“Invito la maggioranza a riesaminare Polimea, rendendo disponibili i dati sulla sostenibilità economica, e a spiegare perché non sia stata percorsa la strada di un partenariato con una partecipazione sostanziale. La città deve conoscere chi possiede la parte venduta e quali progetti abbia. Chiedo di garantire la proprietà pubblica della parte restante e un utilizzo economico e sociale a beneficio della popolazione e delle nuove generazioni. È deprimente ritrovarci, dopo cinque anni, ancora in questa situazione”, ha concluso Gemma Urbani.

Olivo Ghilarducci

Prima una scelta pubblica sulle funzioni, poi i progetti e il coinvolgimento dei privati. È il percorso indicato dall’ex sindaco di Capannori ed ex consigliere regionale Olivo Ghilarducci, che ha chiesto una regia comunale del recupero, sostenuta da competenze di alto livello. “Mia madre era una sigaraia: potete immaginare il mio affetto per la Manifattura. Il recupero è una grande opportunità e non si parte da zero. Con la variante urbanistica efficace da marzo, questa amministrazione ha posto due indicazioni fondamentali: non alienare ulteriormente la parte comunale e collegare il recupero a servizi di interesse pubblico. La programmazione non può essere delegata ai privati. Deve guidarla il Comune, collaborando con Regione e ministeri e guardando alle opportunità europee. Occorre partire dai bisogni della città e del centro storico. Le ipotesi di un polo musicale o di un centro direzionale sono legittime, ma bisogna prima individuare le esigenze e poi stabilire quali funzioni collocare nella Manifattura“.

“Un esempio di metodo, non una proposta definita: se volessimo valorizzare Palazzo Ducale in senso museale, potremmo trasferire nella Manifattura i suoi uffici. Lo stesso ragionamento può valere per altri immobili. Serve un lavoro dettagliato, considerando anche parcheggi, verde e infrastrutture, da tradurre in una variante specifica per il centro storico. Per una scelta così delicata sarebbe utile il contributo di esperti di recupero urbano di livello nazionale e internazionale. Solo dopo questo quadro pubblico si può passare ai progetti operativi di Comune, enti e privati, coinvolgendo professionisti e imprese locali. È importante che operi una pluralità di soggetti e che i progetti siano coerenti con le possibilità di finanziamento. Ci sono esperienze italiane ed europee da studiare, ma Lucca può costruire un modello originale. È un’opportunità che l’amministrazione e la politica cittadina devono cogliere”, ha concluso Ghilarducci.

Carlo Americo Lenzi

Una cittadella delle arti contemporanee, con padiglioni affidati a diversi concessionari e attività durante tutto l’anno. È la proposta dell’architetto Carlo Americo Lenzi, intitolata L’Augusta dell’arte contemporanea, alternativa sia al grande parcheggio sia alla concentrazione degli uffici pubblici nella Manifattura: “Dopo oltre vent’anni di tentativi di recupero, occorre trovare una soluzione. Il consiglio aperto è uno strumento democratico importante e il mio ‘ora basta’ vuole essere uno stimolo. Non dobbiamo trasformare la Manifattura in un parcheggio multipiano, che farebbe della città un oggetto di consumo, né concentrarvi tutti gli uffici pubblici: svuotare delle loro funzioni i palazzi distribuiti nel centro significherebbe togliere vita alle strade. I cittadini arriverebbero alla Manifattura per le proprie pratiche e ripartirebbero senza attraversare la città”.

“Propongo di mantenere la proprietà pubblica e distribuire gli spazi in padiglioni affidati a diversi soggetti attraverso concessioni, con eventuali subconcessioni per attività compatibili. Un modello che considero riuscito è quello del mercato del Carmine. La gestione separata dei padiglioni dovrebbe rendere sostenibile il recupero, alleggerendo gli oneri per il Comune. L’Augusta sarebbe una cittadella dedicata a cinema, teatro sperimentale, fotografia, scultura, pittura e alle altre arti contemporanee. Lucca può partire dalla notorietà internazionale dei Comics per attrarre visitatori tutto l’anno e liberare le piazze dagli allestimenti prefabbricati. Non penso soltanto a un recupero edilizio, ma a un progetto capace di dare alla città un ruolo culturale mondiale. I cortili potrebbero diventare luoghi per grandi eventi, con un porticato leggero per proteggere i percorsi tra i padiglioni. Manterrei gli accessi esistenti, tutelando il microclima interno, e utilizzerei le sortite per collegare le attività alle Mura e al baluardo vicino. Una cittadella che riunisca tutte le arti potrebbe restituire a Lucca il ruolo di capitale culturale europea, andando oltre quello di semplice capoluogo di provincia, rispecchiando il modello di Elisa Baciocchi, sorella di Napoleone“.

Memo Sonnenfeld

Riportare il lavoro nella Manifattura, con attività informatiche e spazi dedicati alla preparazione dei Comics. È la proposta di Memo Sonnenfeld, ex consigliere comunale di Vivere Lucca, che ha invitato a inserire il recupero del complesso in una riflessione sull’intero centro storico e sulle funzioni che sta perdendo: “Il tema della Manifattura non riguarda soltanto un edificio: riguarda il centro storico di Lucca, una questione che le amministrazioni succedutesi dal dopoguerra non hanno risolto. Questa è l’occasione per affrontarla. Il centro ha sempre ospitato una pluralità di funzioni, ma nel tempo ne sono state allontanate alcune, come il catasto e l’Agenzia delle entrate. Oggi si parla anche di trasferire il carcere di San Giorgio, come se in una città trasformata in un supermercato per il turismo non ci fosse posto per gli ultimi. E per lasciare spazio a cosa? A residenze che rischiano di alimentare la speculazione immobiliare e attirare soltanto i ceti più ricchi“.

“Il futuro della Manifattura è nel suo stesso nome: il lavoro. Propongo una parte dedicata alle attività informatiche, sul modello Tagetik, riprendendo una proposta già avanzata nel 2021, e una parte destinata al lavoro necessario per realizzare i Comics. Tra montaggio e smontaggio, gli allestimenti occupano la città per settimane, rendendo difficile anche l’accesso a coloro che si occupano della manutenzione del centro. Parlo quindi di lavoro concreto: occorre costituire un soggetto pubblico che coinvolga le rappresentanze locali del lavoro, le maestranze e le imprese del territorio nella costruzione dell’evento. Da qui si può affrontare anche il tema della gestione strategica dei Comics e del loro valore culturale, perché la città torni ad appropriarsi di una manifestazione internazionale. L’interesse di Lucca deve prevalere su quello di parte“, ha concluso Memo Sonnenfeld.

Claudio Pardini Cattani

Un percorso partecipativo promosso dal Comune, seguito da un confronto pubblico tra proposte, mantenendo la proprietà pubblica della Manifattura. È la richiesta di Claudio Pardini Cattani, intervenuto per il comitato Amici di Lucca e i suoi paesi, che ha proposto anche di trasformare i cortili in spazi verdi contro il caldo urbano. “Il recupero è stato condizionato dalla vendita di una parte della Manifattura sud, avviata nel 2021 e conclusa nel 2024. La città ancora non conosce l’identità dell’acquirente, schermata da una fiduciaria: una situazione che considero inaccettabile quando si tratta di un bene pubblico. Quella scelta ha compromesso l’unitarietà del complesso e condizionato i progetti futuri. Polimea aveva elaborato una proposta con un radicamento lucchese, funzioni culturali e formative e un equilibrio tra attività sociali e commerciali. Il principio merita di essere discusso: perché la cultura duri, serve un’economia capace di sostenerla. Il progetto si è fermato per prerequisiti giudicati incompatibili con la procedura, non perché fosse stata dimostrata l’assenza di interesse per la città. Abbiamo perso altri quattro anni“.

“La Manifattura non è soltanto un contenitore immobiliare: può offrire cultura, servizi, socialità e migliorare la qualità urbana e climatica del centro. No a operazioni speculative e a parcheggi interni che attirerebbero traffico e inquinamento. I cortili devono restare disponibili ai cittadini, con meno superfici pavimentate, alberi, percorsi ombreggiati e fontane: un rifugio climatico. Chiediamo al Comune di avviare un vero processo partecipativo per definire obiettivi e principi del recupero, valutando poi il partenariato speciale pubblico-privato con il supporto di professionisti esperti. Servono un avviso pubblico, la possibilità per più soggetti di presentare proposte, un confronto trasparente e, dopo la scelta del partner, la coprogettazione. Questo strumento deve ampliare partecipazione e concorrenza, mantenendo la proprietà pubblica. Partecipazione non significa rallentare, ma costruire decisioni più solide e condivise. La Manifattura non appartiene a una giunta, a una maggioranza o a un operatore economico: appartiene alla città. Deve essere Lucca a decidere che cosa realizzarvi, prima di assumere altre decisioni irreversibili“, ha concluso Pardini Cattani.

Umberto Franchi

Una Manifattura pubblica, con un museo dedicato alle sigaraie, attività culturali e servizi per l’inclusione. È la proposta di Umberto Franchi, che ha contestato l’impostazione del progetto Polimea e chiesto un tavolo permanente con cittadini, professionisti, comitati e associazioni: “Questo consiglio è importante se permette di capire se l’amministrazione vuole davvero una svolta, nel merito e nel metodo. A mio giudizio Polimea, con gli spazi destinati ad alberghi, ristorazione e servizi, riproponeva l’impostazione di Coima, pur con investimenti inferiori. E il suo stop non può essere liquidato come un problema burocratico: da quanto ho letto, veniva richiesta la possibilità di modificare il progetto e recedere dall’accordo. Una condizione che ritengo inaccettabile per un’amministrazione pubblica. Il partenariato non deve diventare il modo per far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. Che cosa intendiamo quando diciamo che il recupero deve essere economicamente sostenibile? Non possiamo sacrificare le finalità sociali, culturali, formative e artistiche per aprire ad alberghi, negozi e parcheggi orientati al profitto. La Manifattura deve restare pubblica e rispondere prima di tutto ai bisogni dei cittadini”.

“Le attività culturali devono partire dalla memoria di questa fabbrica e delle generazioni di sigaraie che hanno contribuito a costruire l’identità di Lucca. Perché non realizzare un museo dedicato alla loro storia, come altre città hanno fatto per il vetro, la ceramica o le miniere? E quando parliamo di inclusione, pensiamo anche a servizi per le persone con disabilità, da progettare insieme all’Asl. Le risorse vanno cercate attraverso i finanziamenti pubblici per la rigenerazione urbana, la cultura e il recupero degli immobili dismessi. Non possiamo dare per scontato che il pubblico non abbia capacità e competenze. Costruiamo un tavolo con i professionisti, i comitati e le associazioni disponibili a contribuire, anche gratuitamente. Non basta ascoltare oggi i cittadini e poi procedere come prima: servono partecipazione effettiva, scelte concrete e la volontà di attuarle”, ha concluso Umberto Franchi.

Giorgio Angelo Lazzarini

Una Manifattura viva anche la sera e nei festivi, con funzioni diverse e più soggetti coinvolti, sotto la supervisione del Comune. È la proposta di Giorgio Angelo Lazzarini, amministratore unico del Teatro del Giglio Giacomo Puccini, che ha invitato a partire dai bisogni della città prima di definire il progetto: “Partecipai al gruppo di cittadini che evidenziò le criticità del progetto Coima, indicando alternative meno onerose e più utili alla città. Guardai con interesse anche all’esperienza di Music Innovation Hub, ma mi allontanai da quel percorso perché intravedevo un problema di metodo: un’area così importante non può essere affidata a un’idea totalizzante senza un confronto preventivo con la città. Il coinvolgimento di imprese e istituzioni lucchesi cercato da Polimea era positivo, ma non sufficiente. Prima di tutto bisogna capire quali funzioni e servizi servano a Lucca. Considero importante che l’amministrazione abbia utilizzato una procedura pubblica e trasparente, chiedendo proposte sostenibili: sostenibile non significa speculativo, ma capace di ripagare l’investimento nel rispetto dell’interesse pubblico. Oggi possiamo rovesciare il metodo: partire dalla città per arrivare al progetto, senza cercare il consenso soltanto alla fine. Il confronto dovrà essere concreto e rapido“.

“Non sono convinto che concentrare nella Manifattura tutti gli uffici comunali sia la soluzione migliore: dopo le quattro o le cinque del pomeriggio rischieremmo di vedere spegnersi un’intera parte della città. Immagino invece un luogo vivo durante tutta la giornata, la sera e nei festivi, dove convivano funzioni pubbliche, cultura, formazione, attività economiche e servizi. Il Comune deve garantire l’interesse pubblico, senza necessariamente assumersi tutto l’investimento e il rischio. Ho trovato interessanti anche i ragionamenti proposti da Luigi Lazzareschi in due interventi sui quotidiani, perché coniugano la sostenibilità economica con l’eticità dell’investimento. Non considero perduto il tempo trascorso: anche le esperienze che non hanno funzionato hanno portato idee e insegnamenti. Polimea potrà contribuire, senza esclusività, così come il proprietario della porzione venduta, altri imprenditori e istituzioni. Nessuno dovrebbe pretendere di rappresentare da solo il progetto. Lucca sta cambiando: dobbiamo governare questa trasformazione senza chiuderci nel provincialismo né imitare le grandi metropoli. Dopo l’ascolto dovranno arrivare sintesi e decisioni. Non dobbiamo semplicemente scegliere un progetto per la Manifattura, ma costruire un progetto di città”, ha concluso Giorgio Angelo Lazzarini.

Pierluigi Stefani

Un campus della cultura e della creatività, con alloggi, formazione e servizi per oltre seicento studenti. È la proposta di Pierluigi Stefani, che ha indicato nelle esigenze del Conservatorio Boccherini, dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, della Scuola Imt e della Fondazione Campus una possibile destinazione della Manifattura. “Questa idea viene da lontano: nel 2008, durante l’amministrazione Favilla, fu presentato il progetto dell’Accademia Giacomo Puccini, dedicato a formazione, cultura e produzione. Nel 2021 quell’intuizione fu ripresa anche per dimostrare che Coima non era l’unico soggetto interessato alla Manifattura. Oggi si sono aggiunte opportunità concrete e l’interesse di importanti istituzioni. Il Boccherini ha ottenuto l’autorizzazione per cinque nuovi corsi di musica pop e un finanziamento ministeriale di sette milioni per ristrutturare la propria sede, ma gli spazi non bastano. Nelle interlocuzioni con i vertici dell’Accademia di Belle Arti di Carrara è emersa l’intenzione di portare a Lucca il dipartimento dedicato a fumetto, disegno, video e cinema, creando un collegamento permanente con Lucca Comics & Games. Con Imt abbiamo ragionato sull’ipotesi di un master per manager dello spettacolo. A queste realtà si aggiungono le esigenze della Fondazione Campus“.

“Parliamo complessivamente di oltre seicento studenti, con possibilità di crescita. Non servono soltanto aule: servono luoghi dove abitare, mangiare, studiare e incontrarsi. Una domanda che esiste già e sulla quale è possibile verificare la sostenibilità economica del progetto. Il campus potrebbe offrire alloggi, mensa, sale studio, tecnologie e spazi per la musica, aperti anche ai giovani lucchesi: un luogo vivo durante tutto l’anno, dove produrre cultura e costruire relazioni. A chiunque presenti una proposta chiedo di non dimenticare i ragazzi che oggi vivono sparsi tra appartamenti, residenze e periferie. Arrivano da tutta Italia e dal mondo e sono una ricchezza per Lucca: meritano una città capace non soltanto di formarli, ma anche di accoglierli. Il futuro della Manifattura può essere questo: non soltanto recuperare un immobile, ma dare una casa al futuro di Lucca”, ha concluso Pierluigi Stefani.

Pietro Fazzi

Riunire gli uffici comunali nella Manifattura, riorganizzare il patrimonio pubblico e chiedere all’acquirente della porzione privata, definito ‘convitato di pietra’, di presentarsi alla città. L’ex sindaco di Lucca Pietro Fazzi ha ripercorso la lunga vicenda del complesso, espresso dubbi sulle priorità e sulla sostenibilità finanziaria di Polimea e rilanciato la proposta di una nuova sede comunale. “Questa storia dura da quarantaquattro anni. Il percorso cominciò nel 1982 con l’idea di trasferire la produzione e riunire nella Manifattura le funzioni giudiziarie. Seguirono gli espropri dei terreni a Mugnano, i ritardi nella costruzione del nuovo stabilimento e anni di immobilismo. L’acquisto venne concluso il 31 dicembre 2002 e la fabbrica nel centro storico fu liberata nel 2004. Quel passaggio venne celebrato anche con una bellissima mostra fotografica sui lavoratori e sulle lavoratrici della Manifattura. Riprendemmo un percorso che si era fermato per dare una risposta alla dispersione delle funzioni comunali e impedire che un’area strategica finisse nelle mani della speculazione. In parallelo portammo avanti anche l’acquisizione della caserma Lorenzini. Non erano operazioni isolate: c’era l’idea di riorganizzare servizi e patrimonio della città. Da allora sono trascorsi più di vent’anni e sono state impiegate risorse ingenti, anche attraverso il Piuss, senza arrivare a una soluzione complessiva. E il tempo, quando si parla di recupero e investimenti, non passa senza conseguenze: i costi aumentano“.

“Su Polimea – ha proseguito Fazzi – pongo prima di tutto una questione di priorità. Il Comune e la città spendono già moltissimo per la musica e per la formazione musicale. Dobbiamo chiederci quali ulteriori bisogni soddisfare, con quali risorse e con quale contributo dei soggetti coinvolti. Chi mette i soldi? Quali istituzioni sono disponibili a investire e quali, invece, a fornire prestazioni remunerate? Sono aspetti da chiarire. Per un amministratore conta anche quanto un soggetto abbia già dimostrato di saper camminare con le proprie gambe, conquistando sul campo credibilità e riconoscimento”.

“Ho dubbi anche sul meccanismo finanziario. Nel progetto si parla di cartolarizzare i diritti di superficie della Manifattura, creando un veicolo da collocare a investitori istituzionali, anche fondi pensione. Ma quanto sono stabili e garantibili i ricavi destinati a rimborsare l’investimento? Quale valutazione di rischio avrebbe un’operazione del genere e, di conseguenza, quali tassi dovrebbe sostenere? A mio giudizio sono interrogativi sostanziali. C’è poi il rapporto con la città. Se per far funzionare economicamente l’operazione occorre che gli utenti spendano il più possibile dentro il complesso, mangiando e dormendo nelle strutture previste, quali benefici arrivano alle attività esterne? Il rischio che vedo – ha detto Fazzi – è quello di un sistema chiuso, nel quale la necessità di remunerare l’investimento orienta anche il comportamento di chi lo frequenta”.

“L’idea di trasferire gli uffici comunali nasce invece da un’esigenza concreta. Ci siamo abituati a servizi distribuiti in maniera irrazionale, in sedi acquisite e adattate nel tempo, ma questo non significa che debba essere considerato normale. La Manifattura offre l’opportunità di realizzare una sede nuova e funzionale. Parallelamente si devono valutare le destinazioni degli immobili liberati, la loro valorizzazione e le risorse che possono generare. Sono favorevole anche a valorizzare in senso museale Palazzo Ducale, come testimonianza della storia della Repubblica di Lucca”.

“L’esperienza di Polis dimostra che il pubblico può realizzare operazioni economicamente vantaggiose. Penso al parcheggio interrato e all’intervento residenziale alla ex caserma Mazzini le cui plusvalenze permisero di estinguere anticipatamente il leasing immobiliare. Non dobbiamo dare per scontato che fare buone operazioni sia una possibilità riservata ai privati: chi amministra deve preoccuparsi di ottenere risultati per la collettività, utilizzando bene il patrimonio pubblico. Ai consiglieri rivolgo un invito: fate arrivare le istanze direttamente nelle istituzioni. Se qualcuno ha proposte o interessi da rappresentare, venga a esporli personalmente. La dignità del consiglio e della città dipende anche da questo”.

“Nella vicenda della Manifattura c’è un convitato di pietra: l’investitore ancora ignoto che ha acquistato una parte del complesso. Qualcuno sa chi è e quali intenzioni abbia, ma è necessario che ne sia informata la città. A lui rivolgo un appello: si faccia vivo, dichiari i propri progetti e metta il prestigio conquistato nell’imprenditoria a disposizione del confronto con Lucca. La città non è maldisposta verso chi investe, ci crede e ne vede le potenzialità. È esigente, ma ha una storia di apertura. Gli interessi privati possono incontrare quelli pubblici: per questo bisogna presentarsi e parlarne apertamente”, ha concluso Pietro Fazzi.

Nicoletta Gini

Case pubbliche a canone calmierato e spazi sociali e culturali, finanziati attraverso un piano di investimenti pubblici. È la proposta di Nicoletta Gini, di Potere al Popolo (qui l’intervento completo sul tema), che ha indicato nell’emergenza abitativa una priorità del recupero: “La domanda non è che cosa possa attirare gli investitori, ma quanto la Manifattura possa restituire alla città. Servono abitazioni pubbliche per famiglie, lavoratori, studenti e anziani che non riescono più ad accedere al mercato degli affitti, insieme a biblioteche, sale studio, spazi per le associazioni e per i giovani. Le case devono restare pubbliche, senza diventare alloggi turistici. Chiediamo di sospendere i percorsi che possano compromettere la disponibilità pubblica del complesso e di aprire un tavolo con Comune, Regione, Stato e università per costruire un piano pluriennale di finanziamenti. La città deve partecipare alle scelte e poter controllare ogni fase del progetto. Non basta garantire la proprietà pubblica: serve anche un uso pubblico. La città non si vende, si governa”.

Claudio Casotti

“Un po’ di memoria e un po’ di coerenza, da parte di maggioranza e opposizione”. È la richiesta di Claudio Casotti, presidente del comitato Vivere il centro storico, che ha ripercorso le scelte sulla Manifattura e chiesto chiarimenti sulla vendita ai privati e sullo stop a Polimea. “Prima di decidere che cosa fare, bisogna ricostruire ciò che è successo. Il progetto Coima prevedeva la gestione per cinquant’anni di parcheggi redditizi e la cessione della Manifattura sud come contributo all’operazione. Fu poi la stessa amministrazione Tambellini a riconoscere che non c’erano le condizioni per l’interesse pubblico. Alcuni esponenti dell’attuale opposizione sostenevano quel progetto, mentre alcuni dell’attuale maggioranza erano con noi a contestarlo: queste responsabilità non possono essere dimenticate”.

“Successivamente sono stati messi all’asta circa seimila metri quadrati. Chiediamo quali servitù e diritti sulle parti comuni siano stati trasferiti e se possano condizionare il recupero del resto del complesso, anche rispetto alla corte destinata a parcheggio. E resta il problema dell’acquirente: non mettiamo in dubbio la legalità della fiduciaria, ma l’opportunità politica di vendere un bene pubblico senza che la città conosca il beneficiario effettivo. Prima delle elezioni era stata prospettata anche la possibilità di non procedere al rogito: perché non è stata percorsa, valutandone costi e benefici?”

“Dopo tre anni di interlocuzioni su Polimea, l’offerta è stata dichiarata inammissibile. A che cosa è servito quel lavoro? E come si può giudicare economicamente insostenibile una proposta che non è stata esaminata nel merito? La sostenibilità conta, ma per fare che cosa? La Manifattura potrebbe offrire formazione, produzione culturale e spazi per i giovani, con occasioni di aggregazione diverse dalla movida. Perché questa vocazione dovrebbe essere messa in discussione mentre si tutela quella commerciale legata alla vita notturna, nonostante i problemi denunciati dai residenti? Non pretendiamo di avere il progetto definitivo. Chiediamo proposte valutate nel merito, cittadini realmente coinvolti e coerenza rispetto alle posizioni sostenute in passato. Non basta scegliere ciò che è più facile o redditizio nell’immediato: la Manifattura è una delle maggiori opportunità urbanistiche, sociali e culturali di Lucca. La città merita di sapere, discutere e finalmente decidere”, ha concluso Casotti.

Michele Urbano

Guardare alla Manifattura come a un polo di servizi, cultura e ricerca collegato all’area vasta di Lucca, Pisa e Livorno. È la proposta di Michele Urbano, presidente di Legambiente Lucca, che ha posto al centro dell’intervento la mobilità sostenibile e la ripresa del percorso partecipativo. “Abbiamo contribuito alla richiesta di partecipazione sostenuta da oltre 1400 firme, un risultato importante su un tema complesso. Il suo mancato accoglimento ha tradito quelle aspettative. Ora spetta all’amministrazione individuare lo strumento per ricostruire il rapporto con cittadini e associazioni. Alcuni esponenti dell’attuale giunta raccoglievano le firme insieme a noi: chiediamo rispetto per quell’impegno e la possibilità di contribuire alle scelte”

“Il recupero della Manifattura non può essere affrontato soltanto come un problema urbanistico locale. Va inserito nella prospettiva dell’area vasta, mettendo in relazione le funzioni logistiche e portuali di Livorno, quelle universitarie e della ricerca di Pisa e quelle industriali e culturali di Lucca. Le proposte di collegamento che abbiamo avanzato negli anni hanno trovato progressivamente spazio negli strumenti di pianificazione. In questo quadro la Manifattura può diventare un nodo della mobilità sostenibile e dei collegamenti dell’ultimo miglio, con servizi per studenti, lavoratori e viaggiatori e una relazione con il parcheggio Carducci. A questa funzione possono affiancarsi ricerca e cultura: attività che richiedono connessioni rapide e accessibili. Occorre leggere insieme gli strumenti comunali, provinciali e regionali, e lavorare per intercettare le risorse necessarie al recupero. Le indicazioni regionali sul contenimento del consumo di suolo e sulle funzioni della conoscenza offrono una prospettiva coerente con il riuso della Manifattura. È dentro questa visione più ampia che dobbiamo collocarne il futuro”, ha concluso Michele Urbano.

Domenico Raimondi

Una parte di città da riportare alla vita, con funzioni diverse e una collaborazione tra pubblico e privato guidata dall’amministrazione. È la visione proposta da Domenico Raimondi, presidente di Lucca è un grande noi, che ha chiesto procedure trasparenti e respinto l’idea di concentrare nella Manifattura soltanto uffici o parcheggi. “Nel design impariamo a non innamorarci della soluzione, ma a capire il problema. Forse in questi anni ci siamo concentrati troppo su un progetto. Chi ha partecipato al percorso concluso può tornare a proporre idee, ma non si può costruire una nuova procedura intorno a una proposta già definita. Nessuna porta chiusa, ma neppure porte laterali o finestre dalle quali rientrare: servono percorsi chiari, senza scorciatoie”.

“Non abbiamo paura dei privati, ma prima viene la visione pubblica della città: gli interessi economici devono inserirsi in quella cornice. E va ricordato che chi ha acquistato una parte della Manifattura ha scelto per anni di restare nell’ombra e di non presentarsi ai cittadini. Non possiamo ignorarlo. Così come non possiamo dimenticare che, accanto alla Manifattura sud, c’è ancora una parte nord da completare. Occorre realismo: investimenti di queste dimensioni non possono gravare interamente sulla città, soprattutto dopo che l’amministrazione ha scelto di destinare risorse ad altro. Ma serve anche ambizione. Non basta riempire metri quadrati di scrivanie o automobili: l’obiettivo è ridare vita a una porzione di Lucca. L’esperienza di Firenze, con formazione, residenze, coworking e cinema, dimostra che mettere insieme pubblico e privato può produrre risultati”.

“Immagino un luogo dove i ragazzi possano studiare, suonare e incontrare un imprenditore, dove ci siano famiglie, servizi e socialità, con spazi vivi durante tutta la giornata. Non un’unica funzione, ma attività che si alimentino reciprocamente. Chi oggi dice di essersi ritrovato con il cerino in mano deve ricordare che lo ha tenuto per quattro anni. La politica dovrebbe avere l’obiettivo di migliorare la vita delle persone. Serve il coraggio di immaginare insieme il futuro e la serietà di realizzarlo. La Manifattura non deve scegliere tra memoria e futuro: dobbiamo fare in modo che quella memoria abbia finalmente un futuro“.

Simone Cavazzoli

Fare dell’inclusione sociale una funzione concreta della Manifattura, collegando attività economiche, lavoro e reti di solidarietà. È la proposta di Simone Cavazzoli, cittadino del centro storico impegnato nella rigenerazione di beni confiscati alla mafia e nell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. “Ho partecipato ai tavoli di partecipazione per il centro storico dai quali uscì un progetto di incubatore sociale, poi naufragato, a quanto ci fu riferito, per una determina di spesa non firmata. Ci rimase la sensazione di quanto siano fragili i percorsi partecipativi. Anche oggi sarebbe stato utile partire da una breve relazione sul lavoro svolto da Elvio Cecchini, per consentire ai cittadini di discutere conoscendo i risultati e i vincoli del percorso. Nel progetto Polimea mi ha interessato la presenza di uno spazio per l’inclusione sociale, senza entrare nel merito della procedura. Nella mia esperienza, per fare 10 di inclusione serve 90 di attività economica: non dobbiamo avere paura della parola business, se permette di sostenere opportunità vere. Le persone svantaggiate non devono essere relegate a fare fotocopie, ma poter svolgere compiti importanti, con il sostegno coordinato di servizi, educatori, famiglie e cittadini”.

“Se nascerà un centro polifunzionale, chiedo che ci sia uno spazio con animatori sociali capaci di mettere in relazione le attività presenti e individuare occasioni di lavoro e formazione per persone con disabilità, giovani e persone uscite dal carcere. Servono anche gli anziani, con i loro mestieri e le loro competenze, per costruire rapporti di fiducia e reti di aiuto. Un’attenzione particolare va alla salute mentale e alla continuità del sostegno dopo la maggiore età. Anche i gruppi d’acquisto solidale possono far emergere bisogni e risposte condivise: dall’assistenza a un genitore alle ripetizioni per i figli. Non possiamo limitarci a essere fruitori di bei servizi culturali. Abbiamo bisogno di sentirci protagonisti, di lavorare fianco a fianco e poter dire: questo posto è casa mia. È anche così che la Manifattura può restituire qualcosa alla città”, ha concluso Cavazzoli.

Luca Fidia Pardini

Proprietà pubblica, gestione affidata a più realtà e una Manifattura capace di diventare anche un rifugio climatico. Sono le priorità indicate da Luca Fidia Pardini, co-portavoce di Europa Verde e Verdi Lucca, che ha espresso interesse per il recupero della proposta Polimea attraverso un percorso trasparente e partecipato. “Vogliamo che la Manifattura resti pubblica e che la gestione nasca dalla collaborazione di più soggetti e funzioni. Le amministrazioni precedenti hanno negato il percorso partecipativo richiesto da 1400 cittadini e venduto una parte del complesso a un acquirente tuttora schermato da una fiduciaria. A quella attuale chiediamo perché non abbia fermato il rogito e quale ruolo intenda riconoscere a quel proprietario. Dopo Coima, non vorremmo ritrovarci con un altro unico grande imprenditore a determinare il futuro dell’area. Tra le proposte presentate, Polimea ci sembra la più vicina alla nostra idea: un centro polifunzionale per la produzione creativa, con servizi per studenti e cittadini, costruito attraverso il contributo di più realtà. Un’alternativa a una Lucca dipendente dal turismo di massa e dai grandi eventi, che rischiano di favorire gentrificazione e omologazione”.