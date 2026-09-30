Parcheggio selvaggio sulla curva di via Buiamonti, veicoli e pedoni a rischio

Il ‘residente in via di estinzione’ scrive: “Quasi giornalmente percorro a piedi via Buiamonti nel suo tratto iniziale da dove è possibile salire sulle mura urbane – spiega nella segnalazione il cittadino -. Trascurando di approfondire in questo mio sfogo i molteplici rischi che ormai da tempo si affrontano durante la ‘salutare passeggiatina sull’arborato cerchio’ tra ciclisti in allenamento, monopattini silenziosi e velocissimi, ingombranti risciò carichi di turisti festanti e convinti di essere sul circuito di Monza tanto da farti venir voglia di scendere e rinunciare, vorrei portare l’attenzione su quella curva insidiosa di via Buiamonti in corrispondenza del recupero della vecchia cartiera Pasquini.

Qui infatti, in prossimità dell’ingresso del palazzo ristrutturato (27 appartamenti e un cospicuo aumento di residenti) si parcheggia ad ogni ora del giorno e della notte su suolo pubblico senza stalli, spesso perfino senza permesso residenti, fino ad occupare parte della curva, ostacolando il transito alle auto, ai furgoni che considerano via Buiamonti una comoda bretellina per evitare il congestionamento della circonvallazione, e soprattutto ai pedoni ai quali senza il minimo spazio sicuro non resta che provare ad attraversare e sperare nella buona sorte (negli ultimi anni ci sono stati due incidenti gravi)”.