La segnalazione|
Parcheggio selvaggio sulla curva di via Buiamonti, veicoli e pedoni a rischio
La segnalazione firmata ‘Un residente in via d’estinzione’, ponte accento anche sul traffico di monopattini, bici e risciò sulle mura e sui disagi dei residenti in centro storico
E’ ‘Un residente in via di estinzione’ a raccontare la situazione del parcheggio selvaggio in via Buiamonti, con una email alla redazione di Luccaindiretta.it in cui viene evidenziato un grosso problema che, sempre secondo il segnalatore, sarebbe presente a tutti gli orari della mattina, del giorno e anche di notte.
Il ‘residente in via di estinzione’ scrive: “Quasi giornalmente percorro a piedi via Buiamonti nel suo tratto iniziale da dove è possibile salire sulle mura urbane – spiega nella segnalazione il cittadino -. Trascurando di approfondire in questo mio sfogo i molteplici rischi che ormai da tempo si affrontano durante la ‘salutare passeggiatina sull’arborato cerchio’ tra ciclisti in allenamento, monopattini silenziosi e velocissimi, ingombranti risciò carichi di turisti festanti e convinti di essere sul circuito di Monza tanto da farti venir voglia di scendere e rinunciare, vorrei portare l’attenzione su quella curva insidiosa di via Buiamonti in corrispondenza del recupero della vecchia cartiera Pasquini.
Qui infatti, in prossimità dell’ingresso del palazzo ristrutturato (27 appartamenti e un cospicuo aumento di residenti) si parcheggia ad ogni ora del giorno e della notte su suolo pubblico senza stalli, spesso perfino senza permesso residenti, fino ad occupare parte della curva, ostacolando il transito alle auto, ai furgoni che considerano via Buiamonti una comoda bretellina per evitare il congestionamento della circonvallazione, e soprattutto ai pedoni ai quali senza il minimo spazio sicuro non resta che provare ad attraversare e sperare nella buona sorte (negli ultimi anni ci sono stati due incidenti gravi)”.
(in foto uno degli incidenti gravi avvenuti negli anni scorsi)
“Siamo ormai vicinissimi a grandi eventi cittadini – prosegue il segnalatore -, la viabilità del centro sarà oltremodo congestionata e per i residenti aumenteranno inevitabilmente i disagi. E’ notizia recente che via Buiamonti sembra essere interessata da una variante urbanistica che dovrebbe modificare la viabilità con nuove soluzioni di transito. L’iter della pratica però non è né scontato né breve visto che sussiste un vincolo paesaggistico e forse un nuovo passaggio in Consiglio Comunale in caso di osservazioni e quindi alcuni semplici, urgenti interventi in attesa di una possibile soluzione potrebbero scongiurare altri gravi incidenti”.
L’ironica segnalazione giunta alla redazione di Luccaindiretta.it evidenzia più problemi: il camminamento delle mura urbane invaso da biciclette, monopattini elettrici e risciò che non rispettano i pedoni che stanno passeggiando. E, poi, il problema di un parcheggio selvaggio in via Buiamonti, che rende difficile al traffico veicolare destreggiarsi nelle strette vie del centro storico, la presenza di una variante urbanistica per il cambio di viabilità nella zona dell’ex cartiera Pasquini, la cui pertinenza a fianco di porta San Jacopo dovrebbe essere abbattuta, una variante però non così scontata a causa di un vincolo paesaggistico. Infine, la stessa firma dell’email, ‘Un residente in via di estinzione’, indica una crisi di abitabilità all’interno del centro storico di Lucca, percepita soprattutto da chi ci vive tutto l’anno.