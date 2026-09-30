San Michele in Foro, per i Campanari Lucchesi non è completamente restaurato: “Manca il suono manuale delle campane”

“La giornata del 29 settembre scorso ha visto la restituzione alla cittadinanza lucchese del restaurato campanile di San Michele in Foro, un fatto di indubbia rilevanza. Alle 4 già presenti si aggiunge quindi una nuova torre visitabile da lucchesi e turisti. Non solo. Abbiamo appreso che si è provveduto alla riqualificazione del complesso campanario, con le strutture in legno riportate al loro antico splendore. Per la festa di San Michele è stato anche possibile tornare ad ascoltare il suono delle antiche campane medievali”. Lo affermano i Campanari Lucchesi.

“Nel corso del nostro decimo anno di età – proseguono – come associazione abbiamo contribuito a organizzare lo scorso 25 aprile un momento importante e particolare. Parliamo del convegno sull’arte campanaria lucchese dal nome Il doppio ritrovato, ispirato dal ritorno del suono manuale delle campane della basilica di San Frediano come esito dei lavori eseguiti nel 2021. Insieme ai relatori abbiamo scoperto che, all’interno di interventi di riqualificazione su beni conservati nei campanili, un vero restauro globale dovrebbe considerare la campana principalmente come strumento musicale con un uso ben specifico, non solo come un oggetto da conservare“.

“La nostra presenza radicata nel territorio lucchese – specialmente nel centro storico di Lucca – mira proprio a restituire il giusto valore a quell’uso specifico e irripetibile della campana. Un uso che non si può separare dall’azione dei campanari. Dal 5 dicembre 2024 quell’uso, parte integrante dell’arte campanaria italiana, è riconosciuto come patrimonio immateriale Unesco. Con non poca amarezza ci duole dire che, nel caso degli interventi di San Michele in Foro, non c’è stato alcun modo di collaborare per restituire alla città uno dei suoi patrimoni più importanti e particolari. Ci risulta quindi necessaria una domanda. Perché è ancora più necessario specificare che i rintocchi del campanile di San Michele sono azionati da un sistema automatico, composto da motori e cordini collegati alle campane. Di fronte a tutto ciò non possiamo che chiederci e chiedere: può dirsi davvero restituito al cento per cento un campanile le cui campane non sono state restituite al suono manuale?“.