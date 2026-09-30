La rilevazione|
Sondaggio sui Comics: soddisfazione diffusa per benefici economici e ricadute positive per la città
Anche la nascita di un museo del fumetto secondo gli intervistari da Demopolis può rafforzare il ruolo di Lucca quale capitale del settore
L’ampio consenso della cittadinanza verso Lucca Comics & Games e l’ipotesi di istituzione di un museo del fumetto trova conferma nei dati dell’indagine demoscopica presentata dal sindaco Mario Pardini nel corso della presentazione della manifestazione in programma a partire dal prossimo 28 ottobre.
Il sondaggio, commissionato dal Comune di Lucca all’Istituto Demopolis, evidenzia una percezione nettamente positiva del valore economico e d’immagine generato dalla kermesse per il territorio comunale. Alla domanda sull’impatto finanziario, l’84 per cento degli intervistati ritiene sia vero che i Comics abbiano prodotto importanti benefici economici per Lucca negli ultimi anni, contro un 7 per cento che reputa l’affermazione falsa e un 9% che non si esprime. Analoga condivisione si riscontra sul fronte della reputazione e della promozione della città: per l’83 per cento del campione la manifestazione rappresenta un’opportunità unica per il prestigio e l’immagine cittadina, a fronte di un 12% di pareri contrari e un 5% di incerti.
Un sostegno altrettanto marcato emerge riguardo al progetto di creazione di uno spazio espositivo permanente. Alla domanda su quanto la nascita di un museo del fumetto possa rafforzare il ruolo di Lucca quale capitale del settore, il 75 per cento dei cittadini ha espresso parere favorevole. Solo il 9% si dichiara contrario, mentre il 16% non prende posizione.
I numeri dell’istituto diretto da Pietro Vento tracciano così una solida base di gradimento popolare attorno alle prospettive di sviluppo culturale ed economico legate al brand e alla storia del fumetto in città.