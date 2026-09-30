Sondaggio sui Comics: soddisfazione diffusa per benefici economici e ricadute positive per la città

Il sondaggio, commissionato dal Comune di Lucca all’Istituto Demopolis, evidenzia una percezione nettamente positiva del valore economico e d’immagine generato dalla kermesse per il territorio comunale. Alla domanda sull’impatto finanziario, l’84 per cento degli intervistati ritiene sia vero che i Comics abbiano prodotto importanti benefici economici per Lucca negli ultimi anni, contro un 7 per cento che reputa l’affermazione falsa e un 9% che non si esprime. Analoga condivisione si riscontra sul fronte della reputazione e della promozione della città: per l’83 per cento del campione la manifestazione rappresenta un’opportunità unica per il prestigio e l’immagine cittadina, a fronte di un 12% di pareri contrari e un 5% di incerti.