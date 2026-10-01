A Palazzo Guinigi sbarca ‘The house of imagination’: si parte con la mostra della storia dei Comics

Un polo espositivo permanente dedicato all’immaginario contemporaneo, pronto a fare da apripista e prima anticipazione di quello che sarà il nuovo museo del fumetto cittadino. Nasce il progetto The House of Imagination, pronto a prendere vita al secondo piano del prestigioso Palazzo Guinigi grazie a una mossa strategica dell’amministrazione comunale in occasione di uno storico traguardo: i sessant’anni di Lucca Comics & Games.

L’indirizzo è arrivato direttamente dalla giunta guidata dal sindaco Mario Pardini. Il Comune, come annunciato ieri alla presentazione di altre novità dell’edizione 2026 dei Comics, ha deciso di concedere gli spazi del secondo piano dello storico immobile cittadino in uso gratuito alla società in house Lucca Crea Srl, affinché realizzi e gestisca questo nuovo centro culturale. La concessione avrà una durata pluriennale fino al 30 settembre 2034, allineandosi alla scadenza del contratto di servizio vigente.

Il piano finanziario dell’operazione ha un valore complessivo stimato in 600mila euro. Per sostenere l’iniziativa, Palazzo Orsetti garantirà un contributo finanziario fino al 50% delle spese di investimento, per un tetto massimo di 300mila euro che saranno stanziati a partire dal 2027, oltre alla concessione gratuita dei locali, il cui canone di locazione è stato stimato dagli uffici del Patrimonio in circa 52.434 euro l’anno. Tutta la rimanente parte dell’investimento, così come la totalità dei costi per la futura gestione, la manutenzione ordinaria, la pulizia e lo smaltimento rifiuti, rimarrà a carico di Lucca Crea, che ha dato la propria disponibilità ad anticipare le somme necessarie. L’amministrazione si farà comunque carico delle manutenzioni straordinarie e si è impegnata ad attivarsi per cercare ulteriori partner e sponsor tra enti pubblici, privati e fondazioni.

Dietro al concept scientifico e concettuale di The House of Imagination c’è un lavoro di alto profilo accademico: la progettazione è stata sviluppata da Lucca Crea insieme a Poli.design, realtà consortile del Politecnico di Milano. L’obiettivo non è soltanto quello di offrire uno spazio celebrativo e temporaneo per il sessantesimo della manifestazione, ma creare un’infrastruttura adattiva, capace di produrre mostre, attività didattiche e formative durante tutto l’anno. Un’opera che mira ad arricchire il centro storico unendo la solennità di Palazzo Guinigi e della sua celebre Torre all’innovazione dei linguaggi espositivi moderni.

In una prima fase di allestimento, la struttura accoglierà una grande mostra sulla storia dei Comics e sul mondo dell’illustrazione, del gioco e dell’animazione, fungendo da vero e proprio nucleo propulsore del futuro museo del fumetto. L’accesso al polo espositivo sarà inizialmente libero e gratuito per tutti i visitatori, per poi passare in un secondo momento all’introduzione di un biglietto d’ingresso a tariffa calmierata, con agevolazioni per studenti, famiglie, persone con disabilità e formule combinate integrate con la salita alla Torre Guinigi.