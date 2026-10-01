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Anita compie 17 anni: gli auguri dei familiari

1 ottobre 2026 | 06:24
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di Redazione

Redazione

Anita compie 17 anni: gli auguri dei familiari

Il messaggio arriva dal papà, dalla mamma, dalla nonna e da Enea in occasione del compleanno di oggi (1 ottobre)

Raggiunto il traguardo dei 17 anni per Anita: l’augurio dei familiari.

Anita, 17 anni

Questo il messaggio giunto in redazione.

Buon 17esimo compleanno Anita! ❤️
17 anni di sorrisi, emozioni e momenti indimenticabili… e per noi ogni giorno sei sempre più speciale.
Ti auguriamo di inseguire sempre i tuoi sogni, con il tuo sorriso e la tua determinazione.
Tantissimi auguri, Anita!
Con tutto il nostro amore,
Papà, Mamma, Nonna ed Enea

Agli auguri volentieri si unisce l’intera redazione di Lucca in Diretta.