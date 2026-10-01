Anita compie 17 anni: gli auguri dei familiari

Buon 17esimo compleanno Anita! ❤️

17 anni di sorrisi, emozioni e momenti indimenticabili… e per noi ogni giorno sei sempre più speciale.

Ti auguriamo di inseguire sempre i tuoi sogni, con il tuo sorriso e la tua determinazione.

Tantissimi auguri, Anita!

Con tutto il nostro amore,

Papà, Mamma, Nonna ed Enea