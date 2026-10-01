L'avviso|
Buono scuola, pubblicata la graduatoria dei richiedenti all’albo del Comune di Lucca
Viene erogato per bambini con età compresa fra 3 e 6 anni che frequentino una scuola dell’infanzia privata paritaria di Lucca
Pubblicata all’albo pretorio online del Comune la graduatoria dei richiedenti il buono scuola per l’anno scolastico 2025/2026, un contributo a favore di bambini con età compresa fra 3 e 6 anni che frequentano le scuole d’infanzia paritarie private del territorio comunale.
Per accedere al buono scuola bisogna essere residenti in un comune toscano e avere un Isee – Indicatore della situazione economica equivalente minorenni non superiore a 20mila euro.
Il buono viene erogato per bambini con età compresa fra 3 e 6 anni che frequentino una scuola dell’infanzia privata paritaria di Lucca. Il beneficio, riconosciuto attraverso una riduzione del costo sostenuto per le rette scolastiche relativo all’anno scolastico passato, è in erogazione nelle modalità indicate dalle famiglie nel modulo di domanda.