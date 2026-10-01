Cinque nuovi punti luce in via Piana fra S.Alessio e San Martino in Vignale

Nei giorni scorsi l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani, il presidente e il direttore di Lucca Riscossioni e Servizi Matteo Busico e Mauro Natali si sono recati in sopralluogo su via Piana fra le frazioni di Sant’Alessio e San Martino in Vignale dove, su richiesta dei residenti, l’azienda partecipata dal Comune di Lucca, ha messo in opera i primi tre nuovi punti luce di un totale di cinque che entreranno a breve in funzione.