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Dai nidi alle medie, un ulivo per ogni scuola: a Lucca la Festa dei nonni mette radici nella solidarietà
Distribuite 75 piantine nell’ambito dell’iniziativa Unicef per portare vaccini, acqua pulita e beni essenziali ai bambini e alle bambine in difficoltà
Settantacinque piccoli ulivi per mettere radici nelle scuole di Lucca e far arrivare un aiuto ai bambini che vivono nelle emergenze umanitarie. Grazie a questa iniziativa saranno vaccinati contro il morbillo oltre i 2000 bambini. Alla vigilia della Festa dei nonni, il Comune ha consegnato questa mattina (1 ottobre) le piantine destinate agli istituti del territorio, dai nidi alle scuole secondarie di primo grado, aderendo alla Campagna Ulivo dell’Unicef.
Un albero per ogni scuola, con un doppio significato: celebrare il legame tra generazioni e sostenere i bambini esposti alle conseguenze di guerre, cambiamento climatico, povertà, malnutrizione e malattie. La campagna contribuirà a portare loro vaccini, acqua pulita, latte e altri beni di prima necessità.
Alla consegna hanno partecipato le assessore all’istruzione Simona Testaferrata e all’ambiente Cristina Consani, la presidente e la segretaria provinciale dell’Unicef, Laura Motta e Silvia Pacini, insieme ai dirigenti scolastici e al personale delle scuole.
“L’albero con le sue radici, i suoi rami e le sue foglie tenere – hanno dichiarato gli assessori Testaferrata e Consani – rappresenta simbolicamente il rapporto fra le generazioni, fra gli anziani e i bambini, che crescono anche grazie all’esperienza e alla saggezza maturata e tramandata loro dai nonni. Gli alberi sono anche sinonimo di vita e di cura del creato, di rispetto dell’ambiente che ci circonda. Per questo abbiamo voluto aderire alla campagna dell’Unicef, anche perché siamo consapevoli che ognuno di questi ulivi contribuirà a portare aiuto ai bambini del mondo, con vaccini, acqua pulita, latte e altri beni di prima necessità. Si tratta di un piccolo gesto che insieme, come comunità, abbiamo voluto fare per i bambini, gli anziani e per l’ambiente”.
L’iniziativa arriva nell’anno in cui Unicef celebra ottant’anni di impegno per i diritti dell’infanzia. E proprio alla possibilità di crescere al sicuro, mentre milioni di bambini affrontano conflitti e sono costretti a lasciare le proprie case, è dedicato il messaggio che accompagnerà gli ulivi nelle scuole.
“A nome del Comitato Unicef di Lucca desideriamo ringraziare sinceramente il Comune di Lucca per aver scelto di sostenere la campagna Ulivo. Niente è più bello che vederlo crescere – ha dichiarato Motta –, acquistando 75 ulivi da donare alle scuole del territorio. È un gesto concreto e dal grande valore simbolico, particolarmente significativo in occasione della Festa dei nonni e nell’anno in cui Unicef celebra 80 anni di impegno per i diritti dell’infanzia. L’ulivo, simbolo di pace e di vita, rappresenta perfettamente il messaggio che vogliamo portare ai bambini e alle bambine: crescere significa avere cura, essere protetti e poter vivere in un mondo di pace. Oggi, mentre milioni di bambini nel mondo sono coinvolti in conflitti, costretti a lasciare le proprie case o a vivere in condizioni di grave difficoltà, è ancora più importante ricordare che ogni bambina e ogni bambino ha diritto a un’infanzia serena e a un futuro di speranza. Con questi 75 ulivi, che saranno donati alle scuole, vogliamo quindi lasciare un segno concreto e trasmettere alle nuove generazioni un messaggio di solidarietà, cura e pace”.