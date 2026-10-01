Dai nidi alle medie, un ulivo per ogni scuola: a Lucca la Festa dei nonni mette radici nella solidarietà

Settantacinque piccoli ulivi per mettere radici nelle scuole di Lucca e far arrivare un aiuto ai bambini che vivono nelle emergenze umanitarie. Grazie a questa iniziativa saranno vaccinati contro il morbillo oltre i 2000 bambini. Alla vigilia della Festa dei nonni, il Comune ha consegnato questa mattina (1 ottobre) le piantine destinate agli istituti del territorio, dai nidi alle scuole secondarie di primo grado, aderendo alla Campagna Ulivo dell’Unicef.

Un albero per ogni scuola, con un doppio significato: celebrare il legame tra generazioni e sostenere i bambini esposti alle conseguenze di guerre, cambiamento climatico, povertà, malnutrizione e malattie. La campagna contribuirà a portare loro vaccini, acqua pulita, latte e altri beni di prima necessità.

Alla consegna hanno partecipato le assessore all’istruzione Simona Testaferrata e all’ambiente Cristina Consani, la presidente e la segretaria provinciale dell’Unicef, Laura Motta e Silvia Pacini, insieme ai dirigenti scolastici e al personale delle scuole.

“L’albero con le sue radici, i suoi rami e le sue foglie tenere – hanno dichiarato gli assessori Testaferrata e Consani – rappresenta simbolicamente il rapporto fra le generazioni, fra gli anziani e i bambini, che crescono anche grazie all’esperienza e alla saggezza maturata e tramandata loro dai nonni. Gli alberi sono anche sinonimo di vita e di cura del creato, di rispetto dell’ambiente che ci circonda. Per questo abbiamo voluto aderire alla campagna dell’Unicef, anche perché siamo consapevoli che ognuno di questi ulivi contribuirà a portare aiuto ai bambini del mondo, con vaccini, acqua pulita, latte e altri beni di prima necessità. Si tratta di un piccolo gesto che insieme, come comunità, abbiamo voluto fare per i bambini, gli anziani e per l’ambiente”.

L’iniziativa arriva nell’anno in cui Unicef celebra ottant’anni di impegno per i diritti dell’infanzia. E proprio alla possibilità di crescere al sicuro, mentre milioni di bambini affrontano conflitti e sono costretti a lasciare le proprie case, è dedicato il messaggio che accompagnerà gli ulivi nelle scuole.