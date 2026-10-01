Lucca marcia per la pace: appello alle istituzioni locali per sostenere il Nobel ai bambini di Gaza

Una marcia nel centro storico per chiedere pace e dare voce, anche attraverso il silenzio, a chi si oppone all’odio e alla guerra. Sabato (3 ottobre) Lucca ospita Marciamo insieme per la pace, l’iniziativa alla quale la Scuola per la pace della Provincia invita cittadini, studenti, giovani, associazioni e realtà del territorio.

Il ritrovo è fissato alle 9,30 in piazza del Giglio, da dove partirà il corteo. L’arrivo è previsto alle 11 in piazzale Arrigoni, con gli interventi conclusivi e, al termine della manifestazione, attività e giochi per i bambini e per le bambine.

Ai partecipanti è rivolto l’invito a portare con sé la bandiera della pace. Lungo il percorso sarà portata anche la lampada della pace, affidata a studenti, giovani, associazioni per la pace, comunità per l’inclusione e migranti.

Tra i messaggi della giornata ci sarà la richiesta alle istituzioni locali di sostenere formalmente la proposta di assegnare il Premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza, lanciata a livello nazionale da Avvenire. La marcia vuole inoltre esprimere vicinanza a chi lavora per la pace e proporre il silenzio come forma di resistenza attiva alle parole di odio che attraversano il tempo presente.

L’appuntamento si inserisce nel Giro d’Italia per la pace, al quale la Provincia di Lucca ha aderito raccogliendo le istanze del mondo associativo locale. Il progetto è promosso dal Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani, dalla Rete nazionale delle scuole di pace e dalla Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, per diffondere una cultura fondata sul dialogo, sulla solidarietà e sulla giustizia.

A precedere la manifestazione sarà un incontro dedicato al racconto dei conflitti. Domani (venerdì 2 ottobre) alle 17,30, nella Sala Mario Tobino di Palazzo Ducale, è in programma L’informazione nei teatri di guerra: Barbara Schiavulli dialogherà con Elisabetta Cosci, con interventi video di Nello Scavo e Giuseppe Giulietti. Introdurrà Andrea Menchetti della Scuola per la pace.