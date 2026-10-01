La riqualificazione|
Si riqualifica il parco giochi intitolato ad Alessandro Bertolucci in via dei Bacchettoni
L’intervento aveva allarmato qualche cittadino: rientra negli interventi per gli spazi di quartieri previsti nel 2026
Un nuovo passo in avanti per il piano di manutenzione e valorizzazione degli spazi verdi cittadini a Lucca: il Comune ha approvato l’ordinativo d’esecuzione che dà via libera ai servizi di sicurezza relativi al restyling del parco giochi Alessandro Bertolucci in via dei Bacchettoni.
L’intervento, che ha allarmato qualche cittadino, che ha pensato a uno smantellamento o a un nuovo spazio destinato ai Comics, rientra nell’ampio programma di riqualificazione dei parchi giochi di quartiere per il 2026.
Per garantire il corretto svolgimento dei lavori, Palazzo Orsetti ha attivato l’accordo quadro già assegnato nel marzo 2025 allo Studio architettura Linzalata di Capannori. Nello specifico, con l’ordinativo approvato si affida il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per 6.794,20 euro, cifra che comprende l’importo dei servizi ribassato del 18,1%, l’Iva e le quote destinate agli incentivi per le funzioni tecniche e al fondo innovazione.
Trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, non sono previsti costi per la manodopera né rischi da interferenza di cantiere. L’operazione trova copertura finanziaria nelle risorse del bilancio di previsione 2026-2028, a seguito della variazione approvata dal consiglio comunale lo scorso luglio.
Il lavoro rientra negli interventi dedicati all’ambiente, alla vivibilità dei quartieri e alla sicurezza delle aree ricreative per i più piccoli.