Si riqualifica il parco giochi intitolato ad Alessandro Bertolucci in via dei Bacchettoni

Un nuovo passo in avanti per il piano di manutenzione e valorizzazione degli spazi verdi cittadini a Lucca : il Comune ha approvato l’ordinativo d’esecuzione che dà via libera ai servizi di sicurezza relativi al restyling del parco giochi Alessandro Bertolucci in via dei Bacchettoni.

L’intervento, che ha allarmato qualche cittadino, che ha pensato a uno smantellamento o a un nuovo spazio destinato ai Comics, rientra nell’ampio programma di riqualificazione dei parchi giochi di quartiere per il 2026 .

Per garantire il corretto svolgimento dei lavori, Palazzo Orsetti ha attivato l’accordo quadro già assegnato nel marzo 2025 allo Studio architettura Linzalata di Capannori. Nello specifico, con l’ordinativo approvato si affida il servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per 6.794,20 euro, cifra che comprende l’importo dei servizi ribassato del 18,1%, l’Iva e le quote destinate agli incentivi per le funzioni tecniche e al fondo innovazione.