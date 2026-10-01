Trasferimento e promozione per la tecnica di laboratorio Benedetta Ceccanti: le congratulazioni di amici e colleghi

A festeggiare il suo successo sono tantissimi amici e colleghi di Lucca, Pisa e Livorno, che hanno voluto dedicarle un affettuoso e sentito messaggio di congratulazioni per il raggiungimento di questa importante tappa di carriera: “Cara Bene, finalmente il grande giorno è arrivato. Livorno è sempre stato il tuo obiettivo e, ancora una volta, con la tua tenacia, la tua determinazione e la tua voglia di non mollare mai, sei riuscita a raggiungerlo. Siamo davvero felici per te e per questo importantissimo traguardo. Te lo sei meritato fino in fondo. Congratulazioni di cuore. Adesso è il momento di goderti tutto quello che hai conquistato. Goditelo“.