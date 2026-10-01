Il messaggio|
Trasferimento e promozione per la tecnica di laboratorio Benedetta Ceccanti: le congratulazioni di amici e colleghi
Fino a oggi in servizio al distretto sanitario di Capannori entra in servizio a Livorno: “Te lo sei meritato fino in fondo”
Un traguardo fortemente desiderato che si trasforma in realtà. Benedetta Ceccanti, apprezzata tecnica di laboratorio fino a oggi in servizio al distretto sanitario di Capannori, saluta colleghi e provincia per intraprendere un nuovo e prestigioso capitolo professionale: il trasferimento con promozione a Livorno.
Un obiettivo inseguito con costanza, dedizione e grande professionalità, che rappresenta il giusto riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni nel presidio capannorese, da sempre punto di riferimento del territorio.
A festeggiare il suo successo sono tantissimi amici e colleghi di Lucca, Pisa e Livorno, che hanno voluto dedicarle un affettuoso e sentito messaggio di congratulazioni per il raggiungimento di questa importante tappa di carriera: “Cara Bene, finalmente il grande giorno è arrivato. Livorno è sempre stato il tuo obiettivo e, ancora una volta, con la tua tenacia, la tua determinazione e la tua voglia di non mollare mai, sei riuscita a raggiungerlo. Siamo davvero felici per te e per questo importantissimo traguardo. Te lo sei meritato fino in fondo. Congratulazioni di cuore. Adesso è il momento di goderti tutto quello che hai conquistato. Goditelo“.