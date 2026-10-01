Triangolazione di uffici in centro storico: ma c’è da sbloccare l’intervento alla manifattura

È una complessa triangolazione di spazi per le istituzioni quella che coinvolge l’edificio che dovrebbe ospitare il museo del fumetto, nella zona nord della manifattura, gli uffici di Lucca Crea, attualmente all’ex caserma Lorenzini, e la Soprintendenza di Lucca e Massa Carrara.

È emerso anche questo ieri (30 settebre) prima alla presentazione degli eventi di Lucca Comics and Games, quindi al consiglio comunale in cui si è parlato di ‘sua maestà’ la manifattura e di cui su Lucca in Diretta si trova un ampio resoconto.

Alla manifattura nord, infatti, quando si sbloccheranno le complesse vicende, fra autorizzazioni e finanziamenti, che riguardano l’area, dovrebbe infatti trovare spazio, oltre al Museo del Fumetto, anzi l’Expo del Fumetto, anche la nuova sede di Lucca Crea, che dovrebbe andare ad occupare gli attuali spazi della Soprintendenza, con accesso da piazza della Magione.

La Soprintendenza, a sua volta, è destinata a traslocare in via Vittorio Emanuele, dove è stato acquisito l’immobile dell’ex Agenzia delle Entrate, adiacente a Palazzo Ducale. Ma, come ha detto il sindaco in Consiglio, anche lì per complesse vicende, è tutto ancora bloccato.

Sempre nella manifattura nord dovrebbero trovare spazio numerosi uffici comunali, fra i quali principalmente quelli di front office come l’anagrafe e l’Urp.