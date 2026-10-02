Alle Madonne Bianche il primo evento ufficiale di ‘Lucca si muove’

Un torneo di padel con 32 partecipanti e un’apericena alla presenza dell’assessore Bruni e del consigliere Andrea Barsanti

Domenica 20 settembre si è svolto il primo evento ufficiale di Lucca si muove asd.

Organizzata al circolo sportivo Le Madonne bianche (con i ringraziamenti che sono andati Manuele e Simone) , la giornata si è svolta prima con un torneo di padel con 32 partecipanti e conclusa con un’apericena che ha visto la presenza di ben oltre 100 persone.

Lucca si muove è una community per promuovere e mettere in relazione sport, salute, socialità. “Nel medio-lungo periodo – dicono gli organizzatori – l’ambizione è quella di diventare un interlocutore affidabile per l’amministrazione comunale nell’organizzazione di eventi sportivi di crescente rilevanza, contribuendo alla diffusione della cultura dello sport come strumento di salute, inclusione e valorizzazione del territorio”.

Presente alla manifestazione l’atleta di basket e consigliere comunale Andrea Barsanti con gli organizzatori Sebastiano Fantozzi, Marco Braconi, Jacopo Lorenzetti, Benedetta di Simo e con l’assessore Moreno Bruni che si è congratulato con i promotori per l’iniziativa: “Lucca – commenta Bruni – ha fatto passi da gigante negli ultimi quattro anni grazie anche ai cittadini che hanno creduto in noi: abbiamo ancora tanta strada davanti e vedere giovani (e meno giovani) con obiettivi che portano occasioni di aggregazione e tendono a rendere la nostra Lucca una città sempre più attiva, ci rende motivati per migliorare ulteriormente il nostro operato”.