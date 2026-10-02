Carcere di Lucca, Giovani Democratici: “Sovraffollamento al 240 per cento e forte carenza di personale”

“Venerdì 2 ottobre siamo entrati nella Casa Circondariale di Lucca, proseguendo il percorso di visite negli istituti penitenziari della regione avviato con la campagna Dimenticat3. Ringraziamo la direttrice e la comandante della Polizia Penitenziaria per l’accoglienza e per la grande disponibilità dimostrata durante tutta la visita, che ci ha permesso di conoscere da vicino la realtà dell’istituto”. Lo affermano i Giovani Democratici della Toscana. Alla visita hanno partecipato Bernardo Taddei, segretario regionale dei GD Toscana; Andrea Moriconi, segretario di Federazione GD Lucca; Alessandro Rosati, GD Lucca; Francesco Neri e Andrea Mazzei, GD Versilia; Enrico Vincenzini, Antigone Toscana.

“Abbiamo riscontrato una situazione di sovraffollamento molto elevato: l’istituto raggiunge il 240 per cento della propria capienza regolamentare. Un dato che pesa in modo evidente sull’intera struttura, sottoposta a un affaticamento costante degli spazi e dei servizi. Una conseguenza diretta è la mancata garanzia dei 3 metri quadri per detenuto all’interno delle celle, soglia stabilita dalla normativa e più volte richiamata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Le celle sono infatti pensate per ospitare una sola persona, mentre oggi si arriva addirittura a tre detenuti per cella, con condizioni di vita che incidono sulla dignità delle persone e sulla convivenza quotidiana. Sempre a causa del sovraffollamento, nella Casa Circondariale di Lucca manca completamente un’area dedicata all’isolamento. In caso di situazioni critiche, come episodi di tensione o di violenza, non esiste quindi uno spazio in cui separare le persone coinvolte, con rischi per la sicurezza dei detenuti, degli agenti di Polizia Penitenziaria e di tutti gli operatori”.

“Gli spazi dedicati alle attività trattamentali e alla convivialità sarebbero, per dimensioni e caratteristiche, adeguati. Tuttavia, proprio a causa del sovraffollamento, la loro gestione risulta molto complessa: un numero così elevato di presenze rende difficile organizzare le attività e garantire a tutti un accesso reale ai percorsi di reinserimento. È la prova di come il sovraffollamento comprometta anche le strutture che, in condizioni normali, funzionerebbero. Un’ulteriore criticità riguarda la Polizia Penitenziaria. Il corpo operante a Lucca è sotto organico, con 70 agenti in servizio a fronte dei 95 previsti. La caserma è presente, ma non si trova in condizioni dignitose e presenta forti carenze, anche per quanto riguarda la garanzia dei servizi igienici. Investire sulle strutture di servizio e sulle condizioni di vita degli agenti è parte integrante di una politica penitenziaria seria: chi lavora ogni giorno in condizioni di forte pressione ha diritto a spazi adeguati. Riteniamo che il caso di Lucca confermi le difficoltà strutturali del sistema penitenziario toscano e nazionale: il sovraffollamento non è un fenomeno isolato, ma il risultato di scelte che non affrontano il problema alla radice. Senza investimenti su personale, spazi e sicurezza, il rischio è che le carceri si trasformino in luoghi di mero contenimento, anziché di reinserimento“.