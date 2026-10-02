Dialogo costante su problemi e necessità della comunità: nasce la consulta sociosanitaria

Nasce la consulta sociosanitaria del Comune di Lucca, un nuovo strumento pensato per rafforzare il dialogo tra l’amministrazione comunale ed il mondo che, quotidianamente, opera e si confronta con le tematiche sociali e sanitarie sul territorio. La consulta avrà una funzione prevalentemente consultiva, con l’obiettivo di creare un luogo stabile di ascolto, confronto e partecipazione, mettendo in relazione l’amministrazione con le associazioni che si occupano di tematiche sociosanitarie, i comitati, le realtà impegnate sul territorio e – soprattutto – i cittadini.

L’obiettivo è costruire un dialogo diretto e concreto sui problemi e sulle necessità della comunità, raccogliendo segnalazioni, esperienze, proposte e favorendo una maggiore conoscenza delle esigenze del territorio.

“La sanità ed il sociale non possono essere affrontati soltanto nelle stanze delle istituzioni – sottolineano la presidente della commissione consiliare politiche sociali, abitative e della salute Mara Nicodemo ed il consigliere delegato alla sanità Alessandro Di Vito –, perché chi vive quotidianamente queste realtà possiede conoscenze, esperienze e spesso anche proposte preziose. La Consulta nasce proprio con l’obiettivo di ascoltare questa voce e valorizzare il contributo di chi opera ogni giorno sul territorio”.

“La sua funzione sarà prevalentemente consultiva – proseguono Nicodemo e Di Vito – e sarà proprio il confronto con le realtà del territorio a rappresentare il valore aggiunto di questo strumento. Vogliamo creare uno spazio nel quale poter condividere problematiche, esperienze e proposte, mettendo in rete competenze diverse e favorendo un dialogo costante con l’amministrazione.”

“Vogliamo costruire un ponte tra l’amministrazione ed il territorio – continuano – mettendo in rete tutte quelle realtà che, a diverso titolo, si occupano di fragilità, assistenza, disabilità, anziani, famiglie, salute, prevenzione e inclusione. Sarà uno spazio aperto al confronto, nel quale poter affrontare le criticità, ma anche valorizzare le tante esperienze positive che già esistono nella nostra città”.

La Consulta intende quindi rappresentare un punto di ascolto permanente, capace di favorire una maggiore conoscenza delle problematiche sociosanitarie presenti sul territorio ed una maggiore collaborazione tra istituzioni e realtà associative. Particolare attenzione sarà riservata anche al coinvolgimento diretto dei cittadini, perché le politiche sociosanitarie possano confrontarsi sempre più con i bisogni reali della comunità.

“L’idea è quella di passare dall’ascolto occasionale a un confronto strutturato e continuativo – concludono Nicodemo e Di Vito –. Una consulta non deve essere soltanto un luogo nel quale discutere dei problemi, ma uno strumento attraverso il quale ascoltare, raccogliere contributi e favorire il confronto. Vogliamo che associazioni, comitati e cittadini sappiano di avere nell’Amministrazione comunale un interlocutore disponibile all’ascolto e al dialogo”.