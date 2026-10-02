“Esclusi dal confronto”. L’attacco del Comitato Vivere il centro storico alla giunta Pardini

“In campagna elettorale il sindaco ci rassicurò: Il nostro programma prevede di avere un assessore di riferimento dedicato alle problematiche delle zone che si interfacci con le associazioni presenti sul territorio realizzando punti di incontro con i cittadini. Qualcosa è stato fatto, ma con una discriminante: le associazioni delle frazioni sì, quelle del Centro Storico no. Il nostro comitato è stato escluso perché non organizza sagre o eventi e perché svolge attività per la difesa e tutela della residenza del Centro Storico, con particolare attenzione a tematiche connesse al traffico, all’inquinamento ambientale ed acustico“. Lo afferma il comitato Vivere il centro storico.