La polemica|
“Esclusi dal confronto”. L’attacco del Comitato Vivere il centro storico alla giunta Pardini
“Se questa si può chiamare democrazia, qualcuno ce lo spieghi. Perché noi, da soli, proprio non ci arriviamo!”, tuona l’ente
“In campagna elettorale il sindaco ci rassicurò: Il nostro programma prevede di avere un assessore di riferimento dedicato alle problematiche delle zone che si interfacci con le associazioni presenti sul territorio realizzando punti di incontro con i cittadini. Qualcosa è stato fatto, ma con una discriminante: le associazioni delle frazioni sì, quelle del Centro Storico no. Il nostro comitato è stato escluso perché non organizza sagre o eventi e perché svolge attività per la difesa e tutela della residenza del Centro Storico, con particolare attenzione a tematiche connesse al traffico, all’inquinamento ambientale ed acustico“. Lo afferma il comitato Vivere il centro storico.
“Andiamo oltre. Da 13 anni giace in un cassetto un regolamento che prevede organismi territoriali sul modello delle vecchie Circoscrizioni. Ma l’Amministrazione Pardini quel cassetto sembra non avere alcuna intenzione di aprirlo. E fin qui, già basterebbe. La ciliegina sulla torta è arrivata con il nuovo Regolamento per l’utilizzo degli spazi del sistema congressuale del Comune di Lucca“.
“L’articolo 7, comma 8, stabilisce che per utilizzare una sala come quella del Cred di via Sant’Andrea, ottenibile fino a pochi mesi fa con 32 euro di marche da bollo, oggi occorre, per una riunione di due o tre ore, una polizza assicurativa con massimale di 500mila euro, oppure una cauzione di 2mila euro. Condizioni forse modeste per una società commerciale, ma proibitive per associazioni senza fini di lucro con bilanci modesti come la nostra“, prosegue il comitato.
“Ricapitoliamo: il sindaco – conclude Vivere il centro storico – promette un assessore che dialoghi con le associazioni, ma noi veniamo esclusi perché non facciamo sagre o eventi e ci occupiamo di traffico e inquinamento. Un regolamento sulla partecipazione resta nel cassetto da 13 anni e sembra che ci resti fino al prossimo sindaco. Infine, non soltanto manca la partecipazione reale, ma si rendono economicamente impossibili persino gli incontri fra cittadini. Se questa si può chiamare democrazia, qualcuno ce lo spieghi. Perché noi, da soli, proprio non ci arriviamo!“.