Gli ottant’anni di Pina Micheletti, anima di Borgo Giannotti

Giuseppina ‘Pina’ Micheletti, colonna di Borgo Giannotti, è una persona che da anni è sempre stata al servizio degli altri premurosa nel mondo del volontariato e molto amata qui a Lucca e conosciuta principalmente per le sue straordinarie opere di beneficenza e solidarietà sul territorio. Tanto che nel 2024 è stata insignita di una importante onorificenza al merito della Repubblica Italiana, concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a quei cittadini che si sono particolarmente distinti nel campo delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari, quella di Cavaliere. L’onorificenza di Cavaliere alla signora Giuseppina Micheletti, porta questa motivazione: “Si è dedicata fin da giovane ad attività di sostegno e di aiuto per gli altri, come infermiera volontaria nei reparti di ostetricia. Ha fatto parte della Croce Rossa Italiana, proprio in ragione dell’esperienza maturata negli ambiti assistenziali citati. Sempre vicina al mondo del volontariato, ha aiutato, con varie donazioni la comunità parrocchiale di San Marco in Lucca. In particolare, con atto dell’11 settembre 2017, ha donato il palazzo di famiglia. Del palazzo la signora Micheletti ha riservato solo un alloggio per sé mentre i restanti spazi sono stati destinati alla Fondazione Cassa di Risparmio affinché fossero accolti minori stranieri non accompagnati e ha assicurato la sua disponibilità per la gestione del bene donato, avvalendosi anche di associazioni di volontariato sociale”.