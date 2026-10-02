Il baluardo San Salvatore diventerà un luogo attrezzato per fare sport: investimento da 27mila euro

“Nell’area sud del baluardo San Salvatore, proprio dietro alla piazza d’armi superiore, verranno sistemate quattro attrezzature per fitness, due orizzontali e due verticali per consentire l’esecuzione di esercizi all’aperto. Le attrezzature – spiega il vice sindaco e assessore allo sport, Fabio Barsanti – sono in legno di robinia e acciaio per garantire il miglior inserimento ambientale in continuità con gli altri arredi delle Mura. Un nuovo intervento per dotare un altro luogo del nostro territorio degli strumenti utili a promuovere lo sport all’aria aperta, gli stili di vita salutari e la socializzazione, così come indicato dagli obiettivi di mandato che ci eravamo proposti. Stiamo progettando e presto doteremo di un analogo punto fitness anche la zona occidentale delle Mura e in particolare il baluardo Santa Croce. Ringrazio Agos per questo nuovo progetto dedicato al che ha vinto nel 2023 e 2025 il premio di luogo più bello dove fare sport all’aperto rispettivamente per due sondaggi di TripAdvisor ed Adidas”.