Sport all'aperto|
Il baluardo San Salvatore diventerà un luogo attrezzato per fare sport: investimento da 27mila euro
Previsto anche il rispristino del manto erboso. Il progetto che sarà realizzato nei prossimi mesi
Nella giunta comunale di ieri (2 ottobre) è stato approvato il progetto di riqualificazione e messa in opera di una nuova area per fitness all’aperto realizzata in collaborazione fra Comune di Lucca e Agos Ducato (Fondazione Agos – Brand for the City) nell’ambito del progetto Parchi Agos.
“Nell’area sud del baluardo San Salvatore, proprio dietro alla piazza d’armi superiore, verranno sistemate quattro attrezzature per fitness, due orizzontali e due verticali per consentire l’esecuzione di esercizi all’aperto. Le attrezzature – spiega il vice sindaco e assessore allo sport, Fabio Barsanti – sono in legno di robinia e acciaio per garantire il miglior inserimento ambientale in continuità con gli altri arredi delle Mura. Un nuovo intervento per dotare un altro luogo del nostro territorio degli strumenti utili a promuovere lo sport all’aria aperta, gli stili di vita salutari e la socializzazione, così come indicato dagli obiettivi di mandato che ci eravamo proposti. Stiamo progettando e presto doteremo di un analogo punto fitness anche la zona occidentale delle Mura e in particolare il baluardo Santa Croce. Ringrazio Agos per questo nuovo progetto dedicato al che ha vinto nel 2023 e 2025 il premio di luogo più bello dove fare sport all’aperto rispettivamente per due sondaggi di TripAdvisor ed Adidas”.
Il progetto che sarà realizzato nei prossimi mesi è autorizzato dalla Soprintendenza, avrà un costo di circa 27mila euro e prevede, oltre all’inserimento delle attrezzature, il ripristino del manto erboso.