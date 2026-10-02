Il benessere femminile in Cappella Guinigi con l’evento di Croce Rossa ‘Consapevolmente donne’

Prevenzione, consapevolezza e cura di sé. Sono queste le direttrici principali attorno alle quali si articolerà un’intera giornata pensata per rimettere il benessere femminile al centro dell’agenda cittadina. Il tutto attraverso un programma che coniuga il rigore dell’informazione scientifica, il dibattito aperto al pubblico e le attività laboratoriali pratiche.

L’appuntamento è fissato per domani (3 ottobre) negli spazi dell’auditorium Cappella Guinigi alla Suola Alti Studi Imt. A fare gli onori di casa sarà il comitato di Lucca della Croce Rossa Italiana, organizzatore dell’evento divulgativo Consapevolmente Donne, nato dalla stretta sinergia nazionale tra la Croce Rossa Italiana ed Essity nell’ambito dei percorsi condivisi di responsabilità sociale d’impresa. Un incontro che gode, inoltre, del patrocinio della stessa Scuola Alti Studi Imt Lucca e dell’amministrazione comunale lucchese.

Dalle 9 fino alle 16, l’auditorium si trasformerà in un polo di confronto multidisciplinare dedicato alle diverse sfaccettature della salute della donna: dai fondamenti della prevenzione ginecologica alla cura dell’apparato osteoarticolare, passando per l’attenzione clinica al pavimento pelvico, fino all’esplorazione di stili di vita sani e all’approccio consapevole alle discipline legate al movimento del corpo.

I lavori si apriranno con le procedure di accoglienza e i saluti istituzionali di Cecilia Di Somma, presidente della Croce Rossa Italiana del Comitato di Lucca, e da Valentina Trombetti – Operations Director & Plant Manager Essity di Lucca. Subito dopo, il programma entrerà nel vivo con approfondimenti medici mirati. Gli specialisti accenderanno i riflettori su temi cruciali, partendo dalla salute ginecologica: si discuterà dell’importanza vitale degli screening preventivi, dell’efficacia delle visite periodiche e delle migliori abitudini da adottare per tutelare la sfera intima femminile. Un capitolo a parte sarà dedicato alla prevenzione ortopedica, affrontando nello specifico le fratture da fragilità attraverso l’analisi clinica dei fattori di rischio e delle strategie di contrasto.

Il dibattito proseguirà con un focus sulla salute del pavimento pelvico, promuovendo la prevenzione e, soprattutto, l’autoconsapevolezza corporea. Seguirà quindi un’introduzione teorica dedicata alle discipline del movimento, illustrando pratiche come il Qi Gong, il Movimento Consapevole, il Metodo Garuda e il Pilates Posturale. Per favorire il dialogo costruttivo, la sessione del mattino culminerà in una tavola rotonda strutturata come dibattito aperto: un momento di confronto, in cui il pubblico avrà l’opportunità di interagire direttamente con i relatori, ponendo quesiti e confrontandosi a tutto tondo sulla prevenzione e sul benessere. Dopo la pausa prevista per il momento di ristoro, il pomeriggio cambierà veste assumendo un taglio prettamente esperienziale e dinamico. Dalle 14,15 alle 14,445 i partecipanti potranno cimentarsi nel laboratorio di Tai Chi & Qi Gong condotto da Silvia Gusmaroli; a seguire, dalle 14,45 alle 15,30, si terrà la sessione pratica di Pilates & Metodo Garuda a cura di Mirta Marsili. I lavori della giornata si chiuderanno ufficialmente alle ore 16, con le conclusioni tracciate dai promotori e i saluti finali.

In perfetta coerenza con i principi di accessibilità universale alle cure promossi dalla Croce Rossa Italiana, la partecipazione all’evento è completamente gratuita.