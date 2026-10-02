Lucca Comics and Games, più di 700 giovani al recruting day

A Lucca Comics and Games, ma per lavorare. Sono più di 700 i ragazzi e ragazze tra 18 e anche oltre i 35 anni che si sono incontrati al centro civico di San Vito, dove Informagiovani ha organizzato un recruting day per l’evento dal 28 ottobre all’1 novembre.

Il 74% di loro ha tra 18 e 24 anni, il 17% tra 24 e 35, il 9% oltre 35. Il 54% ha un diploma, il 12% una laurea, il 24% sta finendo le scuole superiori. Più in generale, il 64% dei giovani che hanno deciso di partecipare al recruting day sono studenti, il 30% di loro è disoccupato. Nelle giornate di Lucca Comics and Games si ricercano soprattutto addetti cassa, accoglienza, controllo accessi o lavori di logistica. “Si tratta di una bella occasione per tanti giovani del territorio – ha detto l’assessore Moreno Bruni – che potranno lavorare, per qualche giorno, a contatto con una realtà dinamica e creativa che ogni anno realizza un festival di livello internazionale dedicato al fumetto e non solo. Un’opportunità di lavoro, a termine naturalmente, che può essere colta anche dagli studenti, a partire dalle scuole superiori. Questo appuntamento, realizzato grazie a Informagiovani negli spazi del centro civico di San Vito, consente di fare incontrare domanda e offerta di lavoro in un’unica, grande giornata dedicata”.