L'incentivo|
Montaggio padiglioni di Lucca Comics in centro, sosta gratis per i residenti nei parcheggi a pagamento
Per alcune categorie di permesso ztl sosta gratuita anche nel parcheggio Cittadella
A seguito dei divieti di sosta con rimozione che entreranno in vigore a partire dalla prossima settimana per consentire il montaggio delle strutture di Lucca Comics & Games 2026 nel centro storico di Lucca, l’amministrazione comunale ha disposto con ordinanza di consentire a partire da lunedì (5 ottobre) fino a domenica 15 novembre ai residenti e dimoranti nel centro storico di Lucca con permesso di accesso e sosta nella zona a traffico limitato categorie A1 ztl C, A2 ztl B, A3 ztl A la sosta gratuita ventiquattro ore su ventiquattro nei parcheggi a pagamento a parcometro posti all’interno e all’esterno del centro storico.
Sono esclusi di quelli in struttura con obbligo di esposizione permesso Ztl ben in vista. Per i residenti e dimoranti nel centro storico categorie A1 ztl C – A2 ztl B – A3 ztl A sosta gratuita nel parcheggio Cittadella con autorizzazione speciale da ritirare al Centro di accoglienza turistica di piazzale Verdi.