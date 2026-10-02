Montaggio padiglioni di Lucca Comics in centro, sosta gratis per i residenti nei parcheggi a pagamento

A seguito dei divieti di sosta con rimozione che entreranno in vigore a partire dalla prossima settimana per consentire il montaggio delle strutture di Lucca Comics & Games 2026 nel centro storico di Lucca, l’amministrazione comunale ha disposto con ordinanza di consentire a partire da lunedì (5 ottobre) fino a domenica 15 novembre ai residenti e dimoranti nel centro storico di Lucca con permesso di accesso e sosta nella zona a traffico limitato categorie A1 ztl C, A2 ztl B, A3 ztl A la sosta gratuita ventiquattro ore su ventiquattro nei parcheggi a pagamento a parcometro posti all’interno e all’esterno del centro storico.