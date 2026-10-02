Nuova edizione del Censimento, a Lucca coinvolgerà quasi 2mila famiglie

Dal 5 ottobre, l’Istituto nazionale di statistica apre una nuova edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà 2.533 comuni italiani e circa 1 milione di famiglie e individui. Nel comune di Lucca saranno in tu tto 1.995 le famiglie interessate.

Partecipare al censimento vuol dire dare il proprio contributo alla conoscenza del Paese. Il censimento permette infatti di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Rappresenta un patrimonio informativo di fondamentale importanza per la collettività, un bene pubblico utile a tutti per valutare, programmare e decidere. I dati del censimento sono raccolti in modo anonimo e diffusi in forma aggregata.