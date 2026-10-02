Prevenzione oncologica e promozione della salute, c’è ‘Women walk the talk’
L’iniziativa promossa dall’Asl Toscana Nord Ovest si sostanzia in una camminata collettiva indossano un accessorio rosa
Domani (3 ottobre) cinque città della Toscana si uniranno nell’evento diffuso Women Walk the Talk, la manifestazione promossa dall’Azienda Usl Toscana nord ovest che coinvolgerà simultaneamente Massa, Lucca, Pisa, Livorno e la Versilia (con Viareggio e Lido di Camaiore).
L’iniziativa nasce per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione oncologica e sulla promozione della salute, ma anche per sostenere con forza la libertà, il rispetto e i diritti di ogni donna.
Lo slogan dell’evento esprime chiaramente lo spirito dell’iniziativa: Parlare non basta. Bisogna muoversi. L’attività fisica rappresenta un pilastro fondamentale della prevenzione, affiancata dall’adesione ai programmi di screening, dai controlli periodici e dall’ascolto del proprio corpo. La prevenzione non comincia quando compare la malattia, ma molto prima: parte dalla tutela della salute per allargarsi al benessere globale, alla qualità delle relazioni e alla costruzione di una comunità attenta, solida e partecipe.
Il programma prevede alle 9,30 il ritrovo dei partecipanti nei punti prescelti e alle 10 la partenza ufficiale delle camminate.
Alla partenza, i professionisti sanitari dell’azienda Usl Toscana nord ovest e i rappresentanti degli enti locali patrocinanti saluteranno i partecipanti, ribadendo l’importanza strategica della prevenzione e degli stili di vita sani. Ad ogni partecipante che concluderà la camminata sotto l’arco d’arrivo verrà distribuito un gadget ricordo dell’evento.
L’invito è aperto a tutta la cittadinanza: basta indossare un capo o un accessorio di colore rosa e camminare insieme per fare rete e condividere un percorso collettivo di salute e consapevolezza.
A Lucca partenza e arrivo sono al Caffè delle Mura. In Versilia partenza da piazza Maria Luisa a Viareggio (zona Principe di Piemonte) e arrivo al Pontile di Lido di Camaiore.
L’evento è patrocinato dai Comuni di Massa, Lucca, Viareggio, Camaiore, Pisa e Livorno. Partner dell’iniziativa: Conad, Acqua Uliveto e la Fondazione per le Attività e la Ricerca in Oncologia (Faro).