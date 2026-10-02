Studenti e studentesse di Lucca scendono in piazza: il corteo contro il Decreto Legge Scuola

La protesta studentesca torna a far sentire la propria voce in città. Oggi (2 ottobre), con ritrovo fissato alle 15 nel piazzale della Stazione di Lucca, il Movimento Voce Studentesca ha indetto un corteo di protesta rivolto contro il nuovo Decreto Legge Scuola. Al centro della mobilitazione ci sono le criticità percepite dal mondo studentesco rispetto ai recenti provvedimenti governativi sull’istruzione.

“Oggi scendiamo in piazza per contrastare il dl scuola, perché crediamo in che sia una mossa razzista e di propaganda per distrarre dai veri problemi della scuola pubblica” afferma Thomas Van Arkel, fondatore del Movimento Voce Studentesca.

Il corteo è proseguito lungo il centro cittadino, per concludersi all’Ufficio Scolastico Provinciale in Piazza Guidiccioni, dove è stato consegnato un documento a nome degli studenti e delle studentesse. Al fianco della mobilitazione anche il sindacato Cobas scuola e il partito Potere al Popolo Lucca.

“Il Decreto dice tre cose principali. La prima: dal 2027 in ogni classe non potrà esserci più del 30 percento di studenti stranieri. La seconda: a scuola non si potrà coprire il volto. La terza: i genitori dovranno seguire obbligatoriamente un corso d’italiano – spiega Leonardo Palmerini, responsabile del Collettivo studentesco Polo Fermi-Giorgi – A Genova, davanti a una scuola elementare, due agenti hanno tolto una scritta fatta dai bambini dove c’era scritto: Qui nessuno è straniero. Se a scuola non si può scrivere neanche questo, qualcosa non va. La scuola non deve dividerci, deve farci stare insieme. La Costituzione dice che tutti siamo uguali e che la scuola è aperta e di tutti. Per questo noi siamo qui. Non contro qualcuno, ma per una scuola pubblica aperta a tutti.”