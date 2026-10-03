Cinque cerchi per un nuovo percorso, che riqualifica parco Bertolucci in via dei Bacchettoni

Nei progetti, sarà un grande giardino, con un percorso che collega 5 isole circolari nelle quali saranno concentrati i giochi e le attrezzature rinnovate. Sono partiti i lavori di riqualificazione e il nuovo allestimento del parco Alessandro Bertolucci in via dei Bacchettoni, nella striscia di verde pubblico fra Porta Elisa e la scesa del baluardo San Salvatore, a ridosso del terrapieno delle Mura Urbane. Il nuovo progetto tiene conto del contesto storico ma anche delle esigenze funzionali di un luogo dove si incontrano tanti bambini con i loro genitori.

“Si tratta di un disegno innovativo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – che riutilizza i giochi esistenti aggiungendone molti altri collocati in un disegno che donerà nuovo decoro a una zona in molte parti completamente sterrata per il calpestio del grande afflusso di persone. Sarà inserito un percorso di accesso in terra stabilizzata e intorno ai giochi superfici calpestabili antitrauma. Le pavimentazionii saranno permeabili per evitare ristagni d’acqua mentre il materiale prevalente dei giachi sarà il legno. Un nuovo parco per favorire la socialità e l’inclusività per un costo di 240mila euro di lavori (quadro tecnico economico di 350mila euro) sostenuto con un finanziamento della Regione Toscana. I lavori saranno conclusi entro la fine dell’anno”.

Il primo cerchio, il più grande, ha un diametro di 12,40 metri ed è destinato alle attività più complesse e scenografiche: qui troverà posto una grande struttura a torre di forma piramidale, alta circa 12 metri, realizzata con struttura in legno lamellare che servirà come un articolato percorso di salita e discesa. Sulla sommità si potrà godere di una particolare visuale panoramica sulle fortificazioni e sulla città. Il secondo cerchio, del diametro di 11,20 metri, ospiterà un’altalena di forma esagonale, con montanti in legno e traverse in alluminio. Le sei postazioni sono differenti e comprendono una postazione specificamente pensata per bambini con disabilità nell’ottica di garantire una maggiore inclusività dello spazio.