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Cinque cerchi per un nuovo percorso, che riqualifica parco Bertolucci in via dei Bacchettoni
Entro la fine dell’anno sarà completato il nuovo parco, per un costo di 240mila euro
Nei progetti, sarà un grande giardino, con un percorso che collega 5 isole circolari nelle quali saranno concentrati i giochi e le attrezzature rinnovate. Sono partiti i lavori di riqualificazione e il nuovo allestimento del parco Alessandro Bertolucci in via dei Bacchettoni, nella striscia di verde pubblico fra Porta Elisa e la scesa del baluardo San Salvatore, a ridosso del terrapieno delle Mura Urbane. Il nuovo progetto tiene conto del contesto storico ma anche delle esigenze funzionali di un luogo dove si incontrano tanti bambini con i loro genitori.
“Si tratta di un disegno innovativo – spiega l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani – che riutilizza i giochi esistenti aggiungendone molti altri collocati in un disegno che donerà nuovo decoro a una zona in molte parti completamente sterrata per il calpestio del grande afflusso di persone. Sarà inserito un percorso di accesso in terra stabilizzata e intorno ai giochi superfici calpestabili antitrauma. Le pavimentazionii saranno permeabili per evitare ristagni d’acqua mentre il materiale prevalente dei giachi sarà il legno. Un nuovo parco per favorire la socialità e l’inclusività per un costo di 240mila euro di lavori (quadro tecnico economico di 350mila euro) sostenuto con un finanziamento della Regione Toscana. I lavori saranno conclusi entro la fine dell’anno”.
Il primo cerchio, il più grande, ha un diametro di 12,40 metri ed è destinato alle attività più complesse e scenografiche: qui troverà posto una grande struttura a torre di forma piramidale, alta circa 12 metri, realizzata con struttura in legno lamellare che servirà come un articolato percorso di salita e discesa. Sulla sommità si potrà godere di una particolare visuale panoramica sulle fortificazioni e sulla città. Il secondo cerchio, del diametro di 11,20 metri, ospiterà un’altalena di forma esagonale, con montanti in legno e traverse in alluminio. Le sei postazioni sono differenti e comprendono una postazione specificamente pensata per bambini con disabilità nell’ottica di garantire una maggiore inclusività dello spazio.
Il terzo cerchio, con un diametro di 9 metri, è dedicato a un labirinto che richiama uno dei simboli più riconoscibili della città di Lucca. La struttura è composta da pali in legno disposti secondo anelli concentrici e arricchito da pannelli statici di carattere ludico-didattico. Il quarto cerchio, di 7,30 metri di diametro, raccoglierà alcuni giochi esistenti che sono stati recuperati e reinseriti nel nuovo progetto: il percorso inclusivo, un gioco a molla e un dondolo a bilico. Il quinto cerchio, del diametro di 5,60 metri, è dedicato al recupero di un gioco di arrampicata esistente, costituito da una struttura a gabbia in legno con reti e traverse in legno.