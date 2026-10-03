L'iniziativa|
Torna il percorso di incontri gratuiti sul tema del lutto alla Croce Verde di Lucca
Primo appuntamento mercoledì 14 ottobre alle 18 nella sede di viale Castracani con le dottoresse Mosca e Lombardi
Dopo il successo della prima edizione, torna il percorso Comprendere e affrontare il dolore della perdita – Un cammino di condivisione e sostegno, organizzato dalla Croce Verde di Lucca. Il primo incontro è previsto per mercoledì 14 ottobre, alle 18 nella sede centrale dell’associazione (viale Castracani 468/D), gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.
Si tratta di un evento divulgativo incentrato sul tema del lutto, per discutere di alcuni degli aspetti principalmente associati a questa intensa esperienza universale, che si attiva in risposta alla perdita – materiale o immateriale. A parlarne Irene Eleonora Mosca, psicologa e psicoterapeuta, ed Elena Lombardi, psicologa. Introdurrà Enrico Marchi, psichiatra e psicoterapeuta.
“Il lutto rappresenta un fenomeno multidimensionale ma, nonostante la sua intensità, non è sinonimo di patologia, sebbene spesso venga erroneamente interpretato come tale – spiega la dottoressa Mosca – È quindi importante che le persone si concedano la possibilità di soffrire a seguito di una perdita, come condicio sine qua non per poter elaborare e conseguentemente riposizionarsi in modo autentico nella propria esistenza, alla luce della mancanza, comprendendo altresì l’importanza di ricercare supporti nella propria rete”.
A tal proposito, a seguito dell’incontro, la Croce Verde di Lucca organizzerà gruppi di auto-mutuo aiuto per chi abbia subito un lutto. I gruppi di auto-mutuo aiuto rappresentano un prezioso strumento di condivisione tra persone che stanno vivendo esperienze simili.
“Spesso le persone che devono affrontare una perdita si chiudono in se stesse, non riuscendo a trovare conforto nella relazione con parenti e amici – spiega il dottor Enrico Marchi – questa iniziativa vuole proporre una metodologia accreditata, che è quella del gruppo di incontro focalizzato su una tematica particolare come quella del lutto, attraverso lo scambio tra pari, per superare con l’aiuto di esperti e degli altri partecipanti i momenti più difficoltosi”.
Così la dottoressa Lombardi: “I gruppi di auto mutuo aiuto forniscono un ambiente in cui condividere i propri vissuti con l’obiettivo di scoprirsi risorsa non solo per sé ma anche per gli altri. All’interno del gruppo trovano spazio il confronto, l’ascolto reciproco, la condivisione delle proprie emozioni e delle proprie esperienze”.
La condivisione con gli altri non solo aiuta a sentirsi compresi, ma può anche favorire nuove prospettive e strategie per affrontare la perdita.
Il gruppo di auto mutuo aiuto sarà condotto da due psicologhe esperte nell’ambito dell’elaborazione del lutto, che guideranno i partecipanti in un percorso di ascolto e confronto, offrendo strumenti per comprendere e affrontare il proprio dolore in un contesto di supporto reciproco.
Gli incontri di gruppo avranno una durata di 90 minuti e si terranno ogni 2 settimane, per un totale di 8 appuntamenti, con un massimo di 15 partecipanti.