Torna il percorso di incontri gratuiti sul tema del lutto alla Croce Verde di Lucca

Dopo il successo della prima edizione, torna il percorso Comprendere e affrontare il dolore della perdita – Un cammino di condivisione e sostegno, organizzato dalla Croce Verde di Lucca. Il primo incontro è previsto per mercoledì 14 ottobre, alle 18 nella sede centrale dell’associazione (viale Castracani 468/D), gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.

Si tratta di un evento divulgativo incentrato sul tema del lutto, per discutere di alcuni degli aspetti principalmente associati a questa intensa esperienza universale, che si attiva in risposta alla perdita – materiale o immateriale. A parlarne Irene Eleonora Mosca, psicologa e psicoterapeuta, ed Elena Lombardi, psicologa. Introdurrà Enrico Marchi, psichiatra e psicoterapeuta.

“Il lutto rappresenta un fenomeno multidimensionale ma, nonostante la sua intensità, non è sinonimo di patologia, sebbene spesso venga erroneamente interpretato come tale – spiega la dottoressa Mosca – È quindi importante che le persone si concedano la possibilità di soffrire a seguito di una perdita, come condicio sine qua non per poter elaborare e conseguentemente riposizionarsi in modo autentico nella propria esistenza, alla luce della mancanza, comprendendo altresì l’importanza di ricercare supporti nella propria rete”.

A tal proposito, a seguito dell’incontro, la Croce Verde di Lucca organizzerà gruppi di auto-mutuo aiuto per chi abbia subito un lutto. I gruppi di auto-mutuo aiuto rappresentano un prezioso strumento di condivisione tra persone che stanno vivendo esperienze simili.

“Spesso le persone che devono affrontare una perdita si chiudono in se stesse, non riuscendo a trovare conforto nella relazione con parenti e amici – spiega il dottor Enrico Marchi – questa iniziativa vuole proporre una metodologia accreditata, che è quella del gruppo di incontro focalizzato su una tematica particolare come quella del lutto, attraverso lo scambio tra pari, per superare con l’aiuto di esperti e degli altri partecipanti i momenti più difficoltosi”.

Così la dottoressa Lombardi: “I gruppi di auto mutuo aiuto forniscono un ambiente in cui condividere i propri vissuti con l’obiettivo di scoprirsi risorsa non solo per sé ma anche per gli altri. All’interno del gruppo trovano spazio il confronto, l’ascolto reciproco, la condivisione delle proprie emozioni e delle proprie esperienze”.

La condivisione con gli altri non solo aiuta a sentirsi compresi, ma può anche favorire nuove prospettive e strategie per affrontare la perdita.

Il gruppo di auto mutuo aiuto sarà condotto da due psicologhe esperte nell’ambito dell’elaborazione del lutto, che guideranno i partecipanti in un percorso di ascolto e confronto, offrendo strumenti per comprendere e affrontare il proprio dolore in un contesto di supporto reciproco.